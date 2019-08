Mercedes Aráoz afirmó que la reclusión de PPK “lo llevaría a la muerte”

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski podría volver a prisión debido a las vistas que recibió. Así lo manifestó el fiscal José Domingo Pérez, quien ha solicitado su reclusión por haber vulnerado el mandato judicial de detención domiciliaria.

Ante este panorama, la segunda presidenta y congresista Mercedes Aráoz manifestó que no se hablaron de temas políticos. También reafirmó su juicio de valor respecto a la vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Las visitas eran amicales. Yo soy amiga de él, de su familia, de sus hijas. Conversamos de temas económicos porque esa es su área, de la geografía del Perú. También me contó historias de su viaje. Es un hombre que tenía que entretenerse de alguna manera y está muy solo, porque sus hijas no viven acá, su esposa no está, su hermano tampoco está. Está solo. Le han cortado la posibilidad de hablar con personas de confianza como su chofer o su secretaria, acusándolos que son parte de un banda criminal”, declaró a RPP.

Respecto al adelanto de elecciones dijo: “Yo siento que el presidente y yo tenemos que cumplir nuestro mandato. Tenemos que hacer un esfuerzo porque el Perú se lo merece y sentarnos a hablar y a dialogar para hacer la agenda del bicentenario, una agenda que nos simplifique la vida y no discutamos más”.

En las últimas semanas, la vicepresidenta ha intentado conversar con Vizcarra; sin embrago, su consigna no llegó a buen puerto. “Yo lo llamé el día viernes pero no me ha contestado la llamada”.

Aráoz también puso énfasis en afirmar que no se comunicó ni fue a visitar a PPK para darle la noticia respecto a su renuncia. “Kuczynski se enteró de mi renuncia por la televisón. Y luego me llama preocupado porque yo había renunciado. Eso fue lo único que me preguntó. Fue una decisión personalísima de que yo estaba realmente cansada del comportamiento que había tenido la gente de mi bancada”.

Por otra parte, la vicepresidenta recordó que el presidente Vizcarra fue a la clínica para visitar a PPK.

Respecto a la posibilidad de que PPK vuelva a prisión, Aráoz dijo que “espera que el juez estudie bien el caso; en primer lugar, por tema de salud; y en segundo lugar, porque esta es una fabricación hecha no sé cómo”.

Recientemente Carlos Bruce emitió su juicio de valor respecto a la petición del fiscal. El otrora ministro de Vivienda calificó el accionar de Domingp Pérez como un accionar montesinista. Ante este contexto, Aráoz aclaró el asunto. “Él se ha referido a ciertos maltratos que también he recibido a través de mi personal”.

Recordemos que el periodista Carlos Paredes, asesor de la oficina de Aráoz en Palacio de Gobierno, fue despedido. Ante esta situación la vicepresidenta dio su descargo. “Sigo pensando que lo han despedido injustificadamente, han mandado una excusa diciendo que no ha presentado un documento. Qué casualidad que todos lo que no presentaron el documento son las personas que trabajan conmigo”.

La segunda presidenta reiteró su postura respecto a la vacancia contra Martín Vizcarra. “Yo sigo con mi posisión. No voy a estar cambiando mi posición por nada. Yo quiero seguir trabajando por mi patria y eso significa buscar los consensos”.

El abogado de Pedro Pablo Kuczynski, César Nakazaki, confirmó que la audiencia de variación de arresto domiciliario a prisión preventiva para el expresidente será el viernes. Ante esta situación, Aráoz mostró su preocupación. “Emocionalmente él necesita el soporte de sus amigos, de estar en su ambiente. Está muy solo”. También dijo que si el expresidente de la República vuelve a prisión “lo llevarían a la muerte”.