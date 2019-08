Las elecciones están verdes

A juzgar por la encuesta Ipsos de ayer, si hubiera elecciones mañana, el voto se repartiría entre 10 partidos muy poco populares, del 3% al 16%. El voto en blanco o viciado sería el ganador de la jornada, con 27%. Pero un escenario tan fragmentado entra de lleno en lo impredecible, pues son primeros lugares demasiado reducidos como para sostenerse automáticamente, y los demás están intensamente repartidos.

Las cifras sugieren que existen hoy dos tendencias básicas entre los futuros electores: los leales a la oferta disponible de partidos, cada cual con el suyo, y los que no quieren saber nada con ninguno de ellos. Se trata en el fondo de comentarios sobre el pasado, puesto que todavía no hay candidatos, alianzas o campañas en el escenario.

La encuesta nos está diciendo que aún sabemos poco sobre las próximas elecciones generales. Pues sin candidatos a la vista y sin planteamientos de campaña las simpatías partidarias son apuestas esencialmente condicionales. Además, los partidos no están orientados hacia esas elecciones de mañana, sino hacia el día a día de la gran trifulca nacional en curso.

Sin embargo, el sondeo es útil y pone en evidencia algunas cosas que no están sucediendo. No hay agrupaciones marginales que hayan logrado pasar a tener un mínimo de atención pública electoral. Estar fuera de un Congreso impopular no está dando réditos políticos. Se ha alterado muy poco el orden de llegada de las anteriores elecciones, y en algunos casos incluso el volumen de votación.

Algo clave que falta en el panorama es la influencia que tendrá el destino de Martín Vizcarra en los tiempos que vienen. No hay en la lista, y tampoco existe hoy en la realidad, una agrupación electoral claramente decidida a atarse a los faldones de la popularidad de Vizcarra. Un partido así puede afectar el voto antifujimorista, ya de por sí dividido en una primera vuelta.

La presencia de FP y AP en los dos primeros lugares es comprensible. El primero arrastra el efecto favorable de antiguas popularidades masivas, y el segundo tiene puestas las vitaminas de buenas performances electorales en los últimos años. Frente a esto el Partido Morado, del expectante Julio Guzmán, todavía es el clásico bueno por conocer.