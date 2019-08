El presidente debe dar un paso al costado porque no tiene capacidad para gobernar. Milagros Salazar.

Vizcarra es incompetente, pero algunos de sus adversarios hacen esfuerzos por superarlo. Fernando Rospigliosi.

Si alguien quiere vacancia, se quedará a medio camino. Martín Vizcarra.

La presencia del señor Vizcarra en Palacio de Gobierno le hace daño al país. Mauricio Mulder sobre la vacancia.

Respetable opinión que no comparto. Javier Velásquez Quesquén sobre lo anterior.

Una irresponsabilidad. Luciana León sobre la propuesta de Mulder.

No estoy de acuerdo, la democracia tiene caminos para el entendimiento. Jorge del Castillo sobre Mulder.

Con su ansia de vacancia, el parlamentario de la iniciativa se está mirando en el espejo, lo cual tiene mucho de cómico. Mirko Lauer sobre Mulder.

Ay, ay, ay, Meche, ay, ay, ay. Salvador del Solar a Aráoz por su renuncia.

Nada de ay, ay. Mercedes Aráoz.

¿Habría renunciado Aráoz si se quedaba en la comisión de economía? Me parece que no. Salvador del Solar.

Odebrecht debería pagarle sus sueldos. Tomás Gálvez sobre Vela y Pérez.

No sé quién lo hizo, pero no hubo deslealtad desde que el audio es real. No está editado y no tiene nada de malo. Alcalde de Cocachacra Julio Cornejo justificando la grabación a Vizcarra.

El presidente Vizcarra no se rinde (bueno, aquí en Lima, porque en Arequipa, como hemos visto, capitula al primer carraspeo de quien lo está enfrentando). Mario Ghibellini.

Me hubiera gustado ver a Martín Vizcarra en Arequipa con los mismos huevos con que se presentó en el Congreso. César Vásquez (APP).

El presidente Vizcarra se ha arrodillado en Arequipa. Víctor Andrés García Belaunde.

No se puede sacar un proyecto a sangre y fuego. Martín Vizcarra.

Los únicos ganadores con el caso Tía María son la banda de ‘nacionalistas’ dirigidos desde prisión por Antauro Humala. Periodista Roberto Ochoa.

Es como si pusieran a Mamani de presidente de la comisión de la mujer. Rosa María Palacios sobre la designación de Arimborgo como presidenta de la comisión de educación.