Arequipa: Suspenden licencia de construcción de proyecto Tía María [VIDEO]

Edwar Quispe / Wilder Pari

Un tuit del periodista Jaime de Althaus lanzó la alerta. Corrían las cuatro de la tarde del viernes. De pronto, las redacciones de los medios de comunicación recibieron una llamada del área de Imagen Institucional del Municipio Provincial de Arequipa. En diez minutos, el alcalde Omar Candia Aguilar haría "un anuncio importante". Ante los periodistas, Candia informó que una fuente de Palacio le confirmó que la licencia de construcción del proyecto minero Tía María se suspendía.

La decisión la tomó de manera excepcional el Consejo Nacional de Minería, por consenso y hasta que resuelva el recurso de revisión planteado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que pretende anular el permiso otorgado a Southern Perú, propietaria del proyecto minero en la árida costa de Arequipa.

Según Candia, cuando viajó a Lima en busca de diálogo, hubo el compromiso de una respuesta para este fin de semana.

Con este comunicado, Candia hizo un llamado a los dirigentes sociales y gremios sindicales de Arequipa e Islay a deponer sus medidas de lucha. Para él, la suspensión temporal de la licencia era una buena señal del Ejecutivo, un avance destinado a poner fin a este conflicto social.

El burgomaestre invocó a liberar las vías y dejar de lado las protestas en Islay y la ciudad de Arequipa, cuyo efecto provocó millonarias pérdidas en la economía regional.

Sin embargo, en los distritos del valle de Tambo, convertido en el epicentro del conflicto, los dirigentes se pronunciaron. Insistieron que la lucha continuará hasta que el gobierno cancele en forma definitiva el proyecto. Hubo una ronda de consultas. Hasta el cierre de esta edición, no había una decisión tomada. Los bloqueos cedieron incluso antes de este anuncio. En el tramo de la carretera Panamericana Sur que cruza por el distrito de La Joya, los manifestantes dieron pase a los vehículos. Aún no se enteraron del anuncio de Candia.

Horas después, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, confirmó el anuncio del alcalde arequipeño. El Consejo Nacional de Minería había oficializado esta decisión en el Auto de Sala Nro. 014-2019/MINEM-CM. En la parte resolutiva del documento, especifica que la suspensión se extendería por un periodo de 4 meses (120 días).

Durante este lapso de tiempo, deben resolverse los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, los trabajadores, accionistas de la empresa Chucarapi, y la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Todos objetaban el otorgamiento de la licencia de construcción a Southern aduciendo varias razones.

Ísmodes especificó que el Consejo de Minería tomó esta decisión como un órgano autónomo, a raíz de la falta de espacios de diálogo entre el gobierno, la población y la empresa. Se notificó a la Dirección General de Minería, a la empresa Southern, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y los grupos de agricultores del valle.

La noticia sorprendió a la presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía, Marilú Marroquín, en el distrito de Matarani. Ahí la dirigente consultó a los manifestantes que la acompañaban. Estos respondieron a una sola voz: "¡Queremos la cancelación del proyecto!".

Tía María es una herida abierta para estos pobladores. En 2011 y 2015 estallaron los conflictos que dejaron como saldo siete fallecidos y millones en pérdidas económicas.

En 2015, tras las revueltas sociales, el gobierno dejó en suspenso el proyecto, que ya tenía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. Cuatro años después y al borde del vencimiento del EIA, el Ministerio de Energía le dio la licencia de construcción. Otra vez el dedo en la llaga. Las protestas arrancaron a mediados de julio en Islay. Luego se extendieron esta semana a Arequipa con violentos episodios.

Recurso de revisión

Sin embargo, el conflicto social todavía no está resuelto. El Consejo Nacional de Minería debe resolver si la licencia de construcción cumple los requisitos de ley o se expidió en forma indebida.

En ese sentido, el último 19 de julio, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) planteó su anulación con un recurso de revisión. Según el GRA, el permiso se otorgó sin tomar en cuenta que parte del proyecto se desarrollará en las Lomas de Cachendo, área declarada como ecosistema frágil por el Ministerio del Ambiente en 2018.

El asesor legal del GRA, Walter Paz Valderrama, indicó además que la licencia se otorgó sin un estudio hidrológico de la zona. En el documento, este punto solo reza la frase “absuelto parcialmente”. También se cuestionan los estudios geotécnicos y el análisis de estabilidad geoquímica del depósito de ripios (material utilizado para la construcción de vías). Tampoco hay autorización para el uso del agua de mar. No se hizo el trámite ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Para el exviceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, la suspensión del proyecto Tía María es dolorosa y lamentable; y tendrá consecuencias tangibles, tendrá un mal precedente para el Perú. Las inversiones no se sienten seguras en un país con mal manejo de los conflictos sociales. "Lo considero como un fracaso del Estado, del Gobierno y la sociedad civil. Si desde un inicio entendemos que no es viable (el proyecto), no va y punto. No tenemos que ir avanzando mas dándole permiso, porque el daño intangible se va a ver más adelante”, dijo.

En conversación con La República, el vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob, indicó que aún no han sido notificados por el Consejo de Minería sobre la suspensión de la licencia.

“No hemos sido notificados, cuando recibamos el documento vamos a analizarlo y tomar las acciones que consideremos adecuadas”, sostuvo.

Sobre el reinicio de las labores escolares este lunes, la Gerencia Regional de Educación esperará la evaluación de las autoridades sobre la situación en la provincia de Arequipa e Islay. ❖

ENFOQUE

Nosotros queremos la cancelación de tía María

Walter Paz Valderrama

Asesor del GRA

El Gobierno Regional de Arequipa no ha presentado ninguna medida cautelar, tampoco tengo copia de un documento de este tipo. Nosotros no queremos que se suspenda el proyecto minero de Tía María. Nosotros lo que queremos que se cancele el proyecto. Por eso se presentó un recurso de revisión contra la licencia que se otorgó por parte del Gobierno. Hay hasta 7 fundamentos por los cuales fundamentamos este pedido.

Respecto al documento aprobado por el Consejo de Minería, sí lo he visto, pero el GRA, como institución pública, va a dar una respuesta oficial en los próximos días.

Hasta ayer por la noche no se nos ha dado ninguna notificación al respecto. Vamos a evaluar el documento, pero nuestro pedido sigue siendo el pedido de cancelación del proyecto de Southern.