Frente de Defensa protesta exigiendo audiencia al alcalde de Chimbote

Áncash. Los dirigentes del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa protestaron en la ceremonia dominical de izamiento del Pabellón Nacional en la plaza de armas de Chimbote, demandando al alcalde Roberto Briceño Franco que les conceda una audiencia para tratar temas relacionados a la basura, la delincuencia y el deficiente servicio del transporte público masivo en esta ciudad.

Briceño no acudió a la ceremonia, sin embargo los representantes de la sociedad civil organizada, con banderolas y lanzando arengas, expresaron su malestar porque a fines de junio le solicitaron formalmente con un escrito una audiencia, pero Briceño les ha contestado con un documento que los reciba otro funcionario.

El presidente colegiado del Frente de Defensa, Segundino Ortega Castillo, mencionó que es una falta de respeto y una mala decisión del alcalde Briceño de cerrarles las puertas al diálogo.

“El alcalde no tiene por qué incomodarse, por el contrario, el Frente de Defensa busca las mejoras para la ciudad. Por ejemplo, queremos preguntar por qué existen deficiencias en los servicios públicos. El problema de la basura es insostenible, a pesar de que el alcalde conocía que no había parque automotor, no ha implementado ni una política de emergencia para atender este problema. La delincuencia común se ha incrementado en el casco urbano y en la periferia, a diario ocurren de 15 a 20 denuncias por robos en la modalidad de arrebatos solo en Chimbote”, pronunció.