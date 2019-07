Paola Bustamante sobre Tía María: “Estamos en un Estado de derecho”

Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que el Gobierno se encuentra trabajando para mantener diálogos con las comunidades e iniciar el proyecto Tía María, luego de que se le entregó la licencia de construcción a Southern Copper Corporation.

“(El Gobierno) ha sido muy claro y enfático en señalar que no se va a avanzar en ninguna construcción, si es que no se tiene la licencia social, si es que no se trabaja en el diálogo (…) En ese sentido es importante ratificar que todos podemos manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo respecto de determinadas decisiones (…) Creo que es importante poner sobre la mesa que estamos en un Estado de derecho y tenemos que respetarlo”, dijo Paola Bustamante en RPP.

Licencia a Southern

El Ministerio de Energía y Minas publicó un comunicado en el que señala que la empresa cumpla con todos los requisitos exigidos.

“La licencia ha sido otorgada después que la empresa Southern subsanara las 14 observaciones hechas y después de comprometerse públicamente a no iniciar su construcción sin antes generar espacios de diálogo en los que se brinden las respuestas y garantías que la población necesita”, informó el Ministerio de Energía y Minas.

Verónika Mendoza

Verónika Mendoza, presidente de Nuevo Perú, se refirió a la licencia que se le entregó a Southern Copper Corporation para el proyecto Tía María e indicó que este tiene antecedentes de irregularidades que podrían generar riesgos en el valle agrícola, por lo que la ministra Paola Bustamante le respondió.

“Es muy claro no se va a avanzar en la medida que no haya diálogo y no haya licencia social, por lo tanto creo que lo que está señalando la señora Verónika Mendoza es adelantar opinión respecto de lo que considera que podría pasar”, enfatizó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.