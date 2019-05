Glave critica decisión de Galarreta de nombrar a 70 allegados a plazo indeterminado

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave declaró sobre la decisión de Luis Galarreta, de contratar a 70 trabajadores a plazo indeterminado al Congreso de la República.

Como se sabe, el domingo 26, Latina lanzó un reportaje en el que se muestra el documento firmado por Luis Galarreta acerca del tema; el congresista lo suscribió a pocos días de que culmine su labor como presidente de ese poder del Estado.

Además de que es llamativo que Galarreta haya suscrito el documento a punto de dejar el cargo, también es vistoso que las decenas de beneficiados son allegados al fujimorismo y al aprismo.

La principal utilidad de incorporarlos de manera indeterminada era que hubiera sido más complicado su despido. Vale mencionar que cuando Salaverry asumió la presidencia del Congreso dejó sin efecto dicha decisión.

Al respecto, Marisa Glave manifestó que cuando el fujimorismo estaba en la presidencia del Congreso se suspendieron una serie de reglas laborales y que no le sorprende que el fujimorismo haya cometido dicha acción.

"En el Congreso se definieron unas reglas de juego laborales que quedaron suspendidas durante la presidencia del señor (Luis) Galarreta. De este acuerdo, formaron parte todas las organizaciones (políticas) menos las tres que he dicho (Nuevo Perú, Frente Amplio y Acción Popular), y eso muestra evidentemente que se suspendieron todos los procesos transparentes de contratación. Que lo hayan hecho los señores del fujimorismo, no me sorprende", dijo la parlamentaria.

"En Nuevo Perú alertamos que en el Congreso se tomó una decisión multipartidaria, de la cual nosotros no formamos parte ni Nuevo Perú ni Frente Amplio ni Acción Popular, de suspender el estatuto del Parlamento y el reglamento interno", agregó.

Hasta ahora ni Fuerza Popular, ni Luis Galarreta se han pronunciado al respecto.