APP se pronuncia por la presencia de Martín Vizcarra en el Congreso [VIDEO]

Tras Fuerza Popular y el Apra; Alianza para el Progreso (APP) se sumó a las críticas contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por haber anunciado que el Ejecutivo no iba a participar del debate sobre la reforma política en la comisión de Constitución.

A través de una conferencia de prensa, la bancada de APP, liderado por su vocero, César Vásquez, dio a conocer su posición luego del mensaje del jefe de Estado. "Lamentamos la decisión del presidente de la República de acudir al Congreso para expresar ante los medios de comunicación su decisión de que el Poder Ejecutivo no participará en el debate de la reforma política", señalaron.

Alianza para el Progreso manifestó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no puede exigir al Congreso que se aprueben los proyectos que presenta en un sentido determinado.

"Si bien es prerrogativa constitucional del Presidente de la República pedir al Congreso que priorice sus proyectos de ley, no puede exigirle que se aprueben en un sentido determinado, ya que los congresistas no se encuentran sujetos a mandato imperativo. Actuar de otra manera, no se condice con la Constitución".

Desde Tumbes, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, declaró que su presencia en el Congreso junto al premier Salvador del Solar y ministro de Justicia, Vicente Zeballos responde a su disconformidad por haberse archivado el PL sobre inmunidad parlamentaria en la comisión de Constitución.

"[Esta mañana] me he constituido al Congreso de la república Para manifestar nuestra posición de disconformidad. Así como trabajamos juntos las autoridades para forjar el desarrollo del Perú, también hemos propuesto trabajar juntos, de buena fe con el Congreso, pero no pueden maltratar a la población, cuando hay un compromiso el miércoles y el jueves se archiva el primer proyecto sin dar opción a que el Ejecutivo lo sustente", dijo.

"¿Queremos trabajar las reformas políticas? Sí, ¿queremos trabajarlo con el congreso?, sí, pero sin trampas, hablando claro y trabajando juntos en bien de todo el país y yo estoy seguro que lo vamos a lograr, porque eso es lo que exige el pueblo y Las autoridades tenemos que hacer lo que manda el pueblo", agregó.