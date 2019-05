Humberto Lay renuncia a la Presidencia de Restauración Nacional

Firme y democrática decisión. Así anunció el excongresista Humberto Lay su renuncia a la Presidencia de Restauración Nacional, partido político que lideró desde su nacimiento oficial con la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005. Además, informó también su renuncia al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Mediante una carta difundida en sus redes sociales, el exparlamentario remarcó que dicha decisión abarca a su convicción de que es tiempo de dejar la posta de la dirección del partido después de largos años de actividad política. "He contado siempre con el valioso apoyo, colaboración y amistad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, y en general de la militancia del partido, por lo cual estoy muy agradecido", precisó.

Asimismo, sostuvo que gracias al esfuerzo de todos sus militantes el "partido de la espiga" sigue vigente y con una imagen limpia. Siendo reconocido como un partido con valores y que tiene mucho que aportar a la Nación, especialmente ante el actual panorama desolador que se presenta por la cultura de corrupción que se está viviendo, especialmente en el ámbito político.

En su misiva dirigida a John Fernández de Paredes, secretario general nacional del partido Restauración Nacional, Humberto Lay hace énfasis a la corrupción que involucra a varios políticos peruanos con la empresa brasileña Odebrecht.

"Reiterando mi profunda gratitud a todos ustedes, hago votos porque Restauración Nacional continúe enarbolando la bandera de la honestidad con un verdadero espíritu de servicio a la Nación", indicó.

Previo a su carta, Humberto Lay no dudó en agradecer a todas las personas que lo han venido acompañando durante años. "Agradezco de corazón todo el apoyo y el amor recibido en cada reunión o actividad de campaña a lo largo de todo el Perú; me llevo el cariño, los abrazos, las sonrisas y el amor con el que me recibieron en cada lugar. Dios bendiga nuestra nación por siempre".