Ayer fue el día de la madre. Tomando algunos lugares comunes, y ya pasada la efeméride, llamemos a la realidad.

Madre solo hay una: a esta frase se le suele agregar “felizmente” en un trastoco semántico que da para sillón de psicoanalista. Porque las madres son el todo y su contrario. “Este ceviche está de puta madre” no es lo mismo que “Puta madre, me robaron el celular”. Y los hijos e hijas de puta son producto de una madre de moral sospechosa, cuyo número en este país debe estar creciendo exponencialmente, más allá del comercio carnal. Pero además, los hijos de madres santas cometen deslices al elegir pareja, como en la copla: “Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle”. La frase que se lleva el premio, por su sincera transparencia en el contexto de adoración a las madres, es la mexicana “Me vale madre” que equivale a “No me importa”.

Aceptar los hijos que Dios nos da: La suma de los nacimientos en madres que ya no querían más hijos y los de quienes hubieran preferido diferirlos, trae el resultado que más de la mitad de los nacimientos ocurridos en Perú en los últimos cinco años no fueron deseados (Encuesta nacional del INEI – ENDES 2017).

Los hijos son una bendición de Dios: Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica levantada en 2018 a nivel nacional, a solicitud de la ONG Promsex, reveló que un 19% de mujeres entre los 18 y los 41 años, sin mayor distinción en nivel socioeconómico, había abortado.

Los hijos nacen con un pan bajo el brazo: el estudio sobre la pobreza del INEI del 2017 señala que los hogares pobres son de mayor tamaño y tienen un mayor número de niñas, niños y adolescentes que el de los hogares no pobres.

Soy padre y madre de mis hijos: más de un tercio de los hogares peruanos tienen jefatura femenina. Pero esta proporción de padres ausentes debe ser mucho mayor si consideramos la exigua presencia de los padres en tareas vinculadas a los hijos. Según la Encuesta de Uso del Tiempo en el país, los hombres destinan unas cinco horas a la semana para atender a niños y adolescentes de su hogar.

La maternidad es sagrada: el INEI reporta que cada día, cuatro niñas menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez entre las de 15 años. Según el Ministerio Público cada hora se presentan tres denuncias de violación sexual; ocho de cada diez son menores de edad. En marzo, por parto prematuro, murió el bebé de una niña de 13 años quien había sido violada por su vecino. Ella había ingresado al hospital por infecciones urinarias, un desgarro y crisis nerviosa. Los médicos no le informaron a la madre sobre la posibilidad de practicarle un aborto terapéutico.

Tampoco lo hicieron con L.C. una menor de 13 años de Ventanilla quien, en el 2007, quedó embarazada producto de una violación. Se quiso suicidar arrojándose del techo de una casa. No murió pero se lesionó la columna. Los médicos no la operaron porque estaba embarazada. Quedó parapléjica. Según cálculos del Ministerio de Salud, entre las muertes maternas indirectas en mujeres de 19 años o menos, un 10.7 % son a causa del suicidio.