Villarán sobre los aportes de Odebrecht y OAS: “Yo sabía de los 4 millones recibidos”

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán reconoció haber recibido cuatro millones de dólares de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña por el No a la revocatoria en el 2013, dos de los cuales fueron íntegramente para Luis Favre.

“Yo sabía de los 4 millones recibidos. Dos de ellos los cobró Favre con su empresa publicitaria, fue dinero que se pagaba directamente entre brasileños”, aseguró a Exitosa Radio.

Villarán había negado repetidas veces haber recibido dinero de las empresas brasileñas y, sorpresivamente, decidió confesar a pocas horas de la audiencia judicial en la que se decidirá si recibe prisión preventiva por ese financiamiento.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del ‘No a la Revocatoria’. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, admitió.

Si bien reconoció saber de la recepción del dinero, rechazó que sean sobornos o coimas para favorecer a estas compañías y no supo precisar si también hubo entrega de dinero para la campaña de reelección.

“Lo que tengo seguridad es que OAS y Odebrecht financiaron la campaña del No a la revocatoria” y “no sabíamos en ese entonces que habían fondos ilegales de la Caja 2 o de operaciones estructuradas”, declaró la exalcaldesa.

Lo volvería a hacer

Tras asegurar que no tuvo la intención de aferrarse al cargo y lo hizo para evitar que las mafias organizadas impidan la reforma y reordenamiento de la ciudad Lima, pidió perdón por no haberlo dicho antes, pero dijo que no tiene de que avergonzarse y “hoy día volvería a hacer eso para el bienestar de la ciudad de Lima”.

“El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel. Por ello, se contrató a Luis Favre”, precisó.

Dijo que no se trató “de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular, sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, de resolver definitivamente el tema de La Parada y el funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita”.

En su pronunciamiento, Villarán no reconoce haber cometido algún delito y considera que fue “un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña”.

La exburgomaestre aseguró que en el 2013, en que se entregó ese dinero, “Odebrecht, OAS, Graña y Montero, OHL, J.J. Camet eran empresas solventes, honestas, con ingresos legítimos”.

Añadió que no informó a las autoridades pues “no había obligación de rendir cuentas de ese dinero. Informamos de todo lo que se recaudó en la campaña a pulso, que fue casi dos millones”.

Añadió que en su campaña “jamás ha habido ‘pitufeo’. Las investigaciones serán las que van a definir si alguien se llevó el dinero. En este momento yo no puedo decir ni dar detalles porque no los conozco”.

Respecto a los argumentos del fiscal Puma para la prisión preventiva en su contra, manifestó que “se equivoca la fiscalía y tendrá que demostrar que soy culpable, no con elementos de convicción, sino con elementos probatorios”.

Tras recalcar que no recibió ni un sol de coima, dijo que no estuvo al tanto de los detalles de la recepción del dinero, “pero asumo la responsabilidad política” y “no sé cuáles van a ser las consecuencias de esto que estoy diciendo ahora acá”.

La exalcaldesa de Lima aseguró que los artistas de gran trayectoria, así como personalidades, se sumaron de buena fe y de forma gratuita a la campaña contra la revocatoria.

“Pido perdón a todas aquellas personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy”, expresó.

Deciden prisión

Mañana, lunes 13, el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía de que Villarán tenga prisión preventiva de 36 meses, mientras se le investiga por los aportes de empresas brasileñas. La audiencia estará a cargo del juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Corrupción de Funcionarios.

El fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial que investiga la corrupción con las empresas brasileñas, pidió cambiar la situación de comparecencia con restricciones que posee Villarán por la prisión preventiva.

Villarán es investigada por presunto lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión. Según el fiscal, lideraba una organización criminal. ❖

Artistas niegan retribuciones por su apoyo

Los artistas mencionados por la Fiscalía debido a su apoyo a Villarán y por contratos con el municipio de Lima niegan haber sido remunerados por su respaldo. La Fiscalía menciona que los contratos de Magaly Solier, Christian Thorsen y Julio Andrade serían contraprestaciones por su apoyo al No a la revocatoria. Solier fue contratada por un concierto, Thorsen por animar el aniversario de Lima y Andrade por organizar un homenaje a Lolo Fernández. En tanto, Mónica Sánchez negó haber recibido dinero de la campaña del No ni de Villarán.

Marco Arana

Congresista Frente Amplio

“Es tardía la confesión de Villarán, pero ojalá los demás implicados también hablen. Los del entorno de PPK. ¿Vamos a esperar confesiones solo cuando hay una amenaza de prisión?”.

Mario Amoretti

Abogado penalista

“La declaración de Villarán puede influir en la decisión del juez cuando evalúe el pedido de prisión preventiva pues Villarán ha confesado y eso le puede servir como atenuante a su favor”.