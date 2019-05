Fernando Tuesta: Hay congresistas que opinan sobre la reforma política y no la han leído

El Ejecutivo presentó a mediados de abril 12 proyectos de reforma política. Hasta la fecha no se han sido llevados al Pleno del Congreso para su aprobación. Por el contrario, bancadas de oposición han criticado severamente las propuestas legislativas.

A su turno, el presidente de la Comisión de Alto Nivel y encargado de haber formulado dichos proyectos, Fernando Tuesta Soldevilla, conversó con canal N sobre el tema.

Fernando Tuesta Soldevilla formuló un escenario negativo en el que no se acepten los proyectos de ley. Argumentó que de ser así, los cambios serán negativos.

"Si no hay reforma los cambios que se puedan producir en 2021 no van a ser cambios positivos; podemos repetir lo que tenemos ahora. Y todos dicen que se debe superar el ahora", explicó el politólogo.

"Creo que lo que falta es un acuerdo político porque el informe que nosotros entregamos se encuentra en un fuego cruzado entre los que se deben encargar de la reforma política", añadió.

Asimismo, indicó que hay parlamentarios que no han leído con seriedad la reforma política e incluso opinan respecto al tema.

"Escuchamos de manera reiterada de quienes opinan sobre el trabajo [...] Estoy absolutamente seguro que no la han leído (los congresistas) porque si no no opinarían así. Los que la han leído tienen opiniones solventes en artículos", declaró.

"Nosotros nos nutrimos de los informes, de los proyectos, de las conversaciones, de las propuestas de los partidos. Desde el primer día, dijimos que esta comisión no va a trabajar en contra de los partidos", agregó en otro momento Fernando Tuesta Soldevilla.