Exgerente de la gestión de Susana Villarán habría pedido en total US$ 6 millones

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Susana Villarán y su exgerente de la gestión edil, José Miguel Castro. La tesis fiscal sostiene que ambos exfuncionarios habrían recibido aportes ilegales de Odebrecht y OAS para la no revocatoria en el 2013.

De acuerdo a un documento publicado por Panorama, entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro Gutiérrez solicitó a las empresas Odebrecht y OAS, dinero para financiar la campaña por la no revocatoria. El aporte fue US$ 3 millones por parte de Odebrecht y US$ 3 millones por parte de OAS.

Durante los interrogatorios por parte del Equipo Especial, Jorge Barata aseguró que Odebrecht entregó 2 millones de dólares en Brasil y 1 millón en Lima. Agregó que incluso la misma Susana Villarán lo llamó para agradecerle por el aporte.

El Ministerio Público también requirió prisión preventiva por el mismo plazo para Gabriel Prado Ramos, Luís Ernesto Gómez Cornejo Rotalde, César Simón Meiggs Rojas y Óscar Ricardo Vidaurreta Yzaga, de acuerdo a información publicada en Twitter.

Actualmente, Susana Villarán cumple una orden de comparecencia con restricciones desde el 2017. Su abogado Iván Paredes dijo sobre las declaraciones de Jorge Barata: "No veo que haya nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana Villarán. Ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra".

Susana Villarán y su otra investigación

La exacaldesa Susana Villarán también afronta una investigación por las presuntas irregularidades en la concesión de la Línea Amarilla, la principal crítica en este caso es que se haya extendido el tiempo de concesión de los peajes de la obra de 30 a 40 años a favor de OAS.