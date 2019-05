Arce: "Frase 'otorongo no come otorongo' está vigente en los últimos años"

Después que el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, escribiera que se necesita del apoyo de Fuerza Popular para replantear la inmunidad parlamentaria, el parlamentario Richard Arce comentó que eran conscientes que la bancada fujimorista "continúa teniendo la mayoría".

Asimismo, en declaraciones para la prensa, el parlamentario de Nuevo Perú manifestó que sería "mucho más transparente" que el Poder Judicial se encargue de levantar la inmunidad parlamentaria.

Según manifestó el parlamentario, el tiempo que demoró el Congreso en levantar la inmunidad a Edwin Donayre no es el único problema que tienen. También mencionó que existe muestras de blindaje en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Sería mucho más transparente. Un escenario donde hemos visto blindaje de parte del Congreso. La famosa frase de 'otorongo no come otorongo' se ha hecho mucho más vigente en este periodo. No solamente con el levantamiento de la inmunidad, sino por lo sucedido en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se sigue generando blindaje a varios congresistas que tienen serias acusaciones de delitos graves", declaró el parlamentario.

Como se recuerda, el presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió al Congreso que se acelere la reforma política, y mencionó que una de las propuestas dentro de lo entregado por el Ejecutivo está que la Corte Suprema sea la encargada de evaluar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Ante ello, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que el Poder Judicial "no puede ser juez y parte".