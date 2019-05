¿Por qué el Perú sí pudo?

¿Por qué el Perú es el país en el que más efectos ha tenido el caso Lava Jato? No es, ni mucho menos, el país con obras más onerosas o coimas más millonarias. ¿Por qué el invierno de Odebrecht pegó con más fuerza aquí y arrasó con todo? ¿En qué momento se rompió el muro y Barata pudo arrasar con todos los reinos del sistema político peruano?

Hace años, cuando empecé a reportear, una de las cosas que más me llamó la atención del Perú post-Fujimori era lo que podríamos llamar “solidaridad de clase” entre políticos. La sensación de que la rivalidad política, por más encarnizada que sea, no debería derivar en enemistad personal. Más bien, era al contrario, como podrían atestiguar los invitados a decenas de matrimonios u otros eventitos que pueblan las páginas de “sociales”, o que se haya topado con Javier Diez Canseco bailando en la CADE con Susana de la Puente, para no irnos hasta las legendarias encerronas de Manuel Ulloa y Armando Villanueva.

Este sentido de pertenencia a un mismo colectivo se podía reflejar en dos frases que, a la vez, reflejan los extremos de esta situación: “almorzar no es pactar” y “otorongo no come otorongo”. La confrontación no derivaba en crispación y la línea se marcaba, claramente, en la libertad individual y la vida familiar. Esto aseguraba cierta convivencia democrática pero también parecía garantía de impunidad. “Todo da vueltas”, me explicaban como justificación.

Más de 15 años después, todo dio vueltas. Esos mismos políticos y asesores que me habían escueleado encabezaban las masas tuiteras que no solo exigían con virulencia la prisión preventiva para Humala y Heredia, sino que justificaban la aparición intempestiva de un grupo de fiscales en el colegio de sus hijas, solo por citar dos ejemplos fáciles. Esto hubiera sido inconcebible, por más rivalidad que existiera, solo unos cuantos años antes.

No estoy hablando de la inocencia o culpabilidad de los H&H –o de ningún otro político– sino de la alteración de la cultura política. La abolición de un acuerdo tácito que pervive en otros países de la región, los que nos ven ahora con envidia. Esto ha tenido un costo: el desequilibrio democrático. Se viene oootra interpelación. Ya hay voces pidiendo una nueva vacancia. La crispación continúa. ¿Es la impunidad el costo de la estabilidad en una democracia? Quizás, pero ya es muy tarde para nosotros. No hay ni debería haber vuelta atrás en la lucha contra la corrupción. Cueste lo que cueste.