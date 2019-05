“Sufrí amenazas desde hace años que empezó el caso”

Más de 12 años después de que reportó a la Contraloría General de la República el llamado caso de Los Gasolineros, que involucró a dos ex comandantes generales del Ejército, el general Francisco Vargas recuerda que su jefe, Edwin Donayre, trató por distintos medios que la denuncia no prosperara.

¿Satisfecho con la última resolución de la Corte Suprema que ordena cinco años de cárcel efectiva para el general Edwin Donayre, a quien usted investigó por el caso del Gasolinazo, que junto a otros generales habían montado una red de corrupción?

Solo puedo decir que cumplí con mi trabajo como inspector general del Ejército.

¿En qué circunstancias detectó el robo de combustible?

Los primeros indicios se detectaron cuando me desempeñé como inspector de la Dirección de Logística del Ejército (DIRLOGE) durante la gestión del comandante general del Ejército, el general César Reinoso Díaz. Encontramos compras aprobadas por el general Reinoso, y por el comandante general del DIRLOGE, general Roberto Vértiz Cabrejos, con montos que doblaban el precio del mercado. A pesar de la presión ejercida entonces por los militares implicados, conseguimos suspender las adquisiciones que iban a perjudicar al Ejército y a los usuarios de los uniformes camuflados y de los borceguíes. Las malas compras afectan principalmente a los soldados.

Precisamente, Reinoso y Vértiz luego aparecieron involucrados en el Gasolinazo.

Así es, seguimos la pista y encontramos que se había incrementado considerablemente la dotación de combustible en algunas regiones militares, como la del Sur, donde se desempeñaba como comandante general Edwin Donayre.

¿Facilitó su trabajo el general Donayre?

Hubo una obstaculización total del general Donayre. Le pidió al ministro de Defensa de la época, Allan Wagner, que me pasara al retiro. No lo logró entonces. Creía que así cerraba la investigación, pero, como correspondía, toda la información fue transferida a la Contraloría General de la República. Entonces estaba como contralor Genaro Matute. Luego la Contraloría hizo su propia investigación y confirmó los hechos. Por ejemplo, la falsificación de documentos para justificar el incremento de combustible. En el 2007 estuve como inspector general del Ejército, pero a fin de año Donayre consiguió que me transfirieran como comandante general de la Región Militar del Oriente, en Iquitos. Me quería tener lo más lejos posible.

Donayre no logró pasarlo al retiro, pero cuando salió Wagner del Ministerio de Defensa, Donayre hizo que el expresidente Alan García le diera de baja.

El 27 de octubre de 2008, el general Donayre me citó en su despacho para informarme que el gobierno había decidido pasarme al retiro. Me dijo: “Por si acaso, yo no he tenido ninguna participación en la medida que se ha tomado”. Donayre me sacó del Ejército y dejó a generales que estaban relacionados con el caso de Los Gasolineros. Creo que es evidente por qué fui pasado al retiro por Donayre.

¿Usted ha recibido un tipo de amenaza?

Claro, desde hace años que empezó este asunto.

¿Qué sentimientos tuvo cuando se enteró de la sentencia?

Una gran pena, realmente. Es un desprestigio para ellos (los ex comandantes generales César Reinoso y Edwin Donayre), pero no para el Ejército. El Ejército más bien mediante la Inspectoría evitó que se continuara la corrupción de Los Gasolineros.❖

