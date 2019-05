PJ continúa audiencia de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros

El Poder Judicial continuará este jueves 2 de mayo con la audiencia de evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Enrique Cornejo y otros, en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Desde las 11 a.m., el juez Juan Sánchez Balbuena, quien suspendió la cita judicial del último miércoles 1 de mayo, deberá resolver la situación de Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Jorge Menacho, ex miembro del Comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, y Raúl Torres, ex director de Provías Nacional.

De acuerdo a la tesis fiscal, tanto Cornejo como, Plasencia, Menacho y Torres, son investigados por los delitos de colusión y lavado de activos como presuntos integrales de una organización criminal.

Durante la última cita judicial, la defensa de Enrique Cornejo sustentó las respuestas a las imputaciones fiscales, en la que acusan al exministro de coludirse con Odebrecht, para favorecerlo en la buena pro del proyecto tramo 1 y 2 del Metro de Lima.

En una de las audiencias anteriores, el fiscal José Domingo Pérez leyó la transcripción de las declaraciones de Miguel Atala, exdirector de Petroperú, en la confesó que fue testaferro del fallecido expresidente Alan García, a quien le entregó personalmente 1 millón 312 mil dólares.

Ante el testimonio de Atala, la defensa de Cornejo pidió que este no sea considerado, ya que la transcripción se realizó el 29 de abril, cuando la audiencia de prisión preventiva ya estuvo instalada. El magistrado la consideró válida y fue incluida.