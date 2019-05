Ántero Flores Aráoz cuestiona continuidad de la inmunidad parlamentaria

A raíz del caso de Edwin Donayre, condenado a cinco años de prisión efectiva, se ha abierto el debate sobre la continuidad de la inmunidad parlamentaria. Para Ántero Flores Aráoz, esta prerrogativa legislativa ya no sería necesaria porque los congresistas no están expuestos a los riesgos de otros años.

“La inmunidad es una institución muy antigua, pero antes cuando no había prensa libre, cuando no había todos los elementos de investigación que tienes colaterales, era necesaria. Hoy día tengo mis dudas si es necesaria [...] Era para evitar que un congresista pudiera salir de su función, porque has armado ‘todo un muñeco’ que no es real simplemente para apartarlo, hoy día eso es casi imposible”, dijo en entrevista a canal N.

Sin embargo, Ántero Flores Aráoz aseveró que la inmunidad de los parlamentarios debe continuar respecto de las opiniones que estos den, ya que sino estarían muy expuestos a denuncias de “difamación e injuria”.

Si se le levanta la inmunidad parlamentaria a Edwin Donayre, sería el segundo congresista en ser desaforado. El primero fue Benicio Ríos, quien cumple una condena de prisión efectiva tras haber sido declarado culpable por la adquisición sobrevalorada de 10 hectáreas del terreno de un relleno sanitario cuando se desempeñaba como alcalde de Urubamba.

En caso Edwin Donayre sea desaforado del Congreso, quien lo reemplazará será Luis Iberico, expresidente del Congreso durante el 2015-2016 que actualmente es embajador del Perú en Italia.