Toda la declaración de Miguel Atala que inculpa a Alan García

La mañana del último 30 de abril, durante la audiencia de prisión preventiva contra Luis Nava, el fiscal José Domingo Pérez leyó la transcripción de la confesión de Miguel Atala, exdirector de Petroperú, en la que reconoció que actuó como testaferro del fallecido expresidente Alan García.

De acuerdo al documento fiscal, Atala reveló que recibió US$ 1.312.000 de la empresa brasileña Odebrecht, a través de una cuenta de la sociedad offshore Ammarin Investment en la Banca Privada d'Andorra, y que dicho dinero pertenecía en realidad al ex Jefe de Estado.

Para concretar su ilícita labor, Atala Herrera narró que, en 2007. Luis Nava le preguntó su podía ser apoderado de Ammarin Investment, solicitud en la que accedió.

"Mi pregunta a Luis Nava Guibert fue si el dinero era legal y me contestó en esa oportunidad que sí, tan es así que me indicó en ese momento que las empresas que me van a depositar no tienen que ver con el Estado, y en ningún momento me indicó la cantidad o montos de dinero que iban a ser depositados en dicha cuenta", se lee en parte del documento.

Tras ello, Miguel Atala contó que recibió en su casa a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, en la que le confirmaron que tenía que abrir la cuenta.

En setiembre de 2008, durante un viaje oficial a Brasil, Nava le indicó a Atala que los US$ 1.312.00 que estaban en la cuenta d'Andorra pertenecían al expresidente Alan García.

"Me encuentro con Luis Nava Guibert, y en un momento a solas me indicó que el dinero en la cuenta offshore de la que me había solicitado ser apoderado tiempo atrás, era en realidad del señor Alan García Pérez, a lo que sencillamente asentí", agregó.

Finalmente, en 2010, Atala empezó a entregarle el dinero a García de forma progresiva en montos de 20 mil y 30 mil dólares.