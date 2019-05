Policías lograron confirmar la presencia de Miguel Atala en su domicilio [VIDEO]

Actualización

08:50 a.m. Policías confirman la presencia de Miguel Atala, confeso extestaferro del fallecido Alan García, en su casa de San Isidro.

08:30 a.m. Efectivos policiales logran ingresar a la casa de Miguel Atala tras más de una hora de espera. Según fuentes de La República, el Equipo Integral de Arresto domiciliario, a las 6:50 a.m. llaman a la puerta dos veces sin encontrar respuesta, luego solcitan apoyo al grupo de operativo de traslados especiales. Más de una hora después, logran ingresar.

Nota previa

El último martes por la noche, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena dispuso la prisión preventiva para Luis Nava y el arresto domiciliario por 36 meses para Miguel Atala Herrera. Para este último, el cambio del pedido fiscal se debió a que decidió colaborar con la justicia para el caso Odebrecht.

No obstante, su presencia en la Av. Santo Toribio 335 en San Isidro no ha sido constatada aún por los agentes de la PNP. Los efectivos se encuentran allí, de acuerdo con un reporte de Canal N, desde las 6:50 a.m. pero no han encontrado una respuesta por parte de nadie en el predio.

Además, se indicó que muy temprano solo se escuchó la voz de una mujer que contestó por el intercomunicador de la casa y los policías no volvieron a encontrar respuesta.

Según fuentes de La República , los agentes esperarán hasta las 8:30 a.m. o 9 a.m. para formalizar un acta y deliberar qué próximo paso tomar, pues ya ha transcurrido más de una hora desde que llegaron al domicilio del exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala.

Su confesión sincera ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez el último 26 de abril fue crucial para el avance de las investigaciones en el caso Odebrecht. No solo constató la existencia de concertación entre Luis Nava y Jorge Barata para asegurar la continuidad de la empresa en el gobierno de García, sino que el millón 312 mil dólares depositados a una cuenta de Atala, eran para el expresidente.

Las entregas del dinero, según su testimonio, fueron pactadas entre el mismo Atala y Alan García, por insistencia de este último. Así, el dinero fue llevado al exmandatario aprista en partes de US$20 y 30 mil desde el 2010 al 2018.

El hijo de Luis Nava, José Nava Mendiola, también decidió colaborar con la justicia el 25 de abril y contó a la Fiscalía que su padre se reunió con Jorge Barata y este le entregaba dinero en maletines. Con ella, la tesis de una supuesta organización criminal en el Gobierno central se viene corroborando.