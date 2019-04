Abogado de PPK indica que expresidente seguirá en hospital

El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski cumplirá arresto domiciliario por determinación de la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente del Poder Judicial.

Con esa decisión se deja sin efecto la prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, hoy internado en la Clínica Anglo Americana. Vale mencionar que el exmandatario debe cumplir una serie de restricciones.

Entre ellas se encuentran la no comunicación con Jesús Kisic Wagner, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda. Asimismo, tampoco puede declarar a los medios, realizar reuniones sociales, actividades políticas, entre otras disposiciones como el pago de S/ 100000.

"Este es un caso muy particular que así lo ha entendido finalmente la Fiscalía, lo cual es muy positivo, atendiendo no solo a las particularidades del caso y al nivel de convicciones, varias de ellas cuestionables expresadas en la resolución de primera instancia, sino a la salud y edad del imputado", declaró el defensor para Canal N.

Sobre el arresto domiciliario, su abogado Francisco Eguiguren comentó que por ahora no acudirá a su vivienda y que cumplirá todo lo indicado por el Poder Judicial.

"No se puede ejecutar en estos momentos mientras no tenga la alta médica y las seguridades del caso su traslado a su domicilio. Seguirá como se conversó en la audiencia en la clínica mientras lo requiera con la vigilancia que corresponda, pero lo más importante es que será con los cuidados y atenciones que su salud necesita", señaló Francisco Eguiguren.

Acerca del pago de S/ 100000 que debe hacer PPK en las próximas 72 horas, el abogado comentó que él tiene embargada sus cuentas y que lo más probable es que otra persona cercana al exgobernante lo cancelará.

"Seguramente alguien lo hará por él, porque él no lo puede hacer [...] Él no puede salir de la clínica. Sobre el embargo de sus cuentas, la norma no puede plantear algo imposible; es decir, si él tiene embargada sus cuentas, no tiene de dónde sacar esos recursos; alguien aportará esa cantidad, mas lo importante es la revocación de la prisión preventiva", manifestó.

Por otro lado, Francisco Eguiguren, aclaró que el arresto domiciliario a PPK se debe a su edad y estado de salud, y que dicha medida no aplica en todos los casos.

"El código procesal penal que regula lo referente a la prisión preventiva nos da un marco general y requisitos que tienen que ser concretizados y analizados, tanto por el Ministerio Público y la defensa como por el juez. Cada caso es una historia porque hay que ver si concurren conjuntamente aspectos como la convicción de la vinculación con el delito, el peligro de fuga o de obstaculizar la justicia; hay que verlo caso por caso", resaltó.

"Este es un caso en el que el imputado o investigado se encuentra además de su avanzada edad en un delicado estado de salud. Tendría que leer lo que dice la resolución, pero seguramente tiene que hacer referencia a estas consideraciones particulares para revocar la resolución del Juzgado que planteaba la necesidad de una prisión preventiva y descartaba el arresto domiciliario o las medidas de comparecencia", añadió.

Finalmente, mostró su desacuerdo respecto a la prohibición contra Pedro Pablo Kuczynski de no poder declarar ante la prensa.

"Yo personalmente discutiría la pertinencia de esa limitación porque si una persona que está en la cárcel condenado sí puede tener contacto con la prensa solicitando la autorización al director del establecimiento penitenciario porque una condena no le prohíbe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensar", señaló Francisco Eguiguren.