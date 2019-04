Testimonio de los últimos periodistas que entrevistaron a Alan García

El fallecido expresidente Alan García causó sorpresa en los peruanos y salas de redacción cuando decidió brindar entrevistas, luego que días antes su abogado anunciara que se mantendrá en silencio tras las revelaciones fiscales que lo involucrarían con Odebrecht.

Sin embargo, García Pérez apareció con un rostro cansado pero tranquilo, negando una vez más haber cometido algún acto corrupto con la empresa brasileña.

Días antes, una investigación de IDL-Reporteros reveló que el secretario presidencial en el segundo gobierno de Ala García, Luis Nava, recibió más de 4 millones de dólares provenientes de la Sección de Operaciones Estructuradas de la constructora Odebrecht.

La denominada 'Caja 2' sera de donde salían los sobornos que la constructora daba a los funcionarios. Según hipótesis fiscal, ell dinero que recibieron sus funcionarios estaban dirigidos a Alan García.

Luego de estas revelaciones, el expresidente decidió guardar silencio. Primero se pronunció a través de su cuenta de Twitter, anunciando que esperará los descargos de los funcionarios involucrados y del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien declarará ante la Fiscalía el próximo 23 de abril.

Testimonio de periodistas

El martes 16 en la tarde Alan García se presentó ante varios medios de comunicación como RPP Noticias y América TV. Los periodistas que lo entrevistaron no sabían que iban a recibir las últimas declaraciones del exmandatario.

La reportera de América TV, Angélica Valdés, fue una de las primeras que lo entrevistó y dijo verlo "bastante tranquilo, callado, pero bastante cansado y agotado".

"Durante la entrevista no lo noté distinto. Fuera de cámara me dijo que era un abuso que querían meterlo preso. Incluso me comentó que estaba preocupado por que de los 123 mil presos, 85 mil estaban sin condena y que el gobierno debería solucionar eso", comentó Valdés.

El reportero Carlos Villarreal Huayanay, de RPP Noticias, era un conocido de Alan García. él fue el que le realizó la última entrevista a Alan García. Horas después el Perú se enteró de su muerte.

Villarreal comenzó su entrevista con esta pregunta "¿Es consciente de que esta entrevista puede ser la última que da?", García responde "Nooo", inmediatamente el periodista completa la pregunta "..en libertad? Seguramente ha escuchado la posibilidad de detención preliminar".

Este hecho resulta singular dado que realmente resultó ser su última entrevista que brindó.

"Lamentablemente parece premonitorio. Lo que pasa es voy hacer una confesión. El que habla ya sabía que había un pedido de detención preliminar y que iba a ser aceptado, pero no había un documento que lo sustentaba, por eso no sustenté nada. Como les digo, jamás imaginé que iba a ser la última entrevista", declaró Villarreal a los medios.

El reportero agregó haberlo visto "normal, preocupado pero tranquilo".

"No estaba deprimido, triste. Al contrario, es cierto que no estaba tan susceptible como antes, no hubo nada que me hiciera pensar que él quería suicidarse", relató.