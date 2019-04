Pobreza en 8 regiones del norte impuso metas a gobernadores

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en 15.5% en las regiones del sur frente al 2% que registra la macro región norte, conllevó a que los ocho gobernadores de la Mancomunidad Nor Oriente del Perú asuman retos para lograr el desarrollo y coadyuvar a la reducción de la pobreza.

Manuel Llempén Coronel, gobernador regional de La Libertad, durante la sesión extraordinaria en la que participaron sus pares de las regiones de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión; Piura, Servando García Correa; Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén; Tumbes, Wilmer Dios Benites, San Martín, Pedro Bogarín; Amazonas, Óscar Altamirano y Loreto, señaló que uno de los desafíos es enfrentar la pobreza monetaria que afecta al 53% de la población por departamento.

En este cónclave también se eligió al expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, como gerente de la Mancomunidad Nor Oriental.

Balance

El objetivo de la Mancomunidad Nor Oriental es ser unidad ejecutora, tal como lo exige el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), expresó Llempén Coronel, quien enfatizó que conforme al estudio económico y productivo de las regiones del norte se demuestra que estas solo en el 2008 crecieron en 8.8% respecto al PBI, para luego a descender a 2%.

“Hace diez años las provincias más pobres del Perú estaban en el sur, hoy están en el norte”, afirmó. En ese sentido indicó que en Cajamarca el 68% de la población es pobre, seguido por Amazonas con 58%, San Martín con 56%, Piura con 54%, Lambayeque, 49% y La Libertad, con 40%.

“En este grupo están las personas que tienen menos de cinco soles para vivir”, remarcó.

Trabajo

Asimismo resaltó que la macro región norte concentra el 28.8% de la población y el 66% de las reservas de oro; mientras el 38% de la producción pesquera y avícola y el 30% de las agroexportaciones, están en La Libertad.

Líneas seguidas explicó que en la estructura económica, la macro región norte tiene el 44% en servicios, 9.7% en minería, 11.6% en manufactura, 13.6% en comercio, 7.4% en construcción y 13.4% en agropecuario.

Es por eso que las autoridades regionales asumieron el compromiso de mejorar las potencialidades de sus jurisdicciones; aunque reconocieron que faltan iniciativas.

“Es importante mejorar los sectores productivos, siempre con los pilares de educación y salud”, remarcó el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano.

Finalmente, Manuel Llempén subrayó que es necesaria la alianzas de desarrollo en el sector turismo, agroindustria y forestal.

Yehude Simon, gerente de la Mancomunidad Nor Oriental

Tras la designación como gerente de la Mancomunidad Nor Oriental, Yehude Simon señaló que su labor se enfocará en ayudar a todas las regiones en el tema del turismo, seguridad ciudadana, infraestructura, vías de comunicación. “Es como una especie de revancha frente a situaciones donde no pudimos hacer regiones de verdad. Si bien no nos integramos territorialmente, sí lo haremos con proyectos”, indicó.

Del proceso de la reconstrucción afirmó que la burocracia y el centralismo afectó mucho. “En algunos momentos los gobiernos regionales perdieron la capacidad de autonomía y dejaron mucho al centralismo”, anotó y agregó que las oficinas de Reconstrucción con Cambios solo cumplieron el papel de mesa de partes.