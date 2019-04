Viaje a Brasil genera fricciones en bancada concejal aprista

Las discrepancias en la bancada del Partido Aprista en el concejo provincial de Trujillo por el viaje de uno de sus integrantes a Sao Paulo (Brasil), invitado por la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), saltan a la vista.

Así, mientras el jueves la regidora del partido de la estrella, Olga Cribilleros, expresó que hubo un acuerdo en el grupo para no respaldar el periplo de la delegación municipal a tierras brasileras, su compañero Juan Namoc Medina negó tal acuerdo.

“De ninguna manera (hubo ese acuerdo). No pueden tomarse acuerdos de ese tipo. Nosotros tomamos acuerdos en base a principios, no en base a actitudes. Si un regidor es invitado porque integra la Comisión de Transportes para que viaje sin irrogar gasto a la municipalidad, simplemente tiene el permiso para ir”, puntualizó a La República.

Namoc Medina dijo que personalmente hubiera decidido no viajar, “pero nadie puede obligarme a no ir”. Sin embargo entró en contradicciones cuando reconoció que votó a favor del periplo para que la delegación conozca la modernización de transporte en Brasil, aprenda y lo aplique en la ciudad.

Indicó que el problema es hacer mal uso de un viaje para llevar adelante una componenda con una empresa para prestarse a malas acciones.

“Lo importante es la actitud cuando vengan, cómo será su votación. No está malo en capacitarse. No veo falta de transparencia. La vida está hecha de suspicacias, pero yo no me rijo por las suspicacias sino por hechos concretos”, acotó.

Informó que hace 15 días viajó a Panamá a un Congreso de Pediatría y contó con el permiso del concejo para ausentarse. “Viajé con los gastos pagados de un laboratorio.

Esa capacitación la voy a volcar a mi trabajo en la salud preventiva”, aseveró Namoc Medina.

Duda de transportistas

El ex regidor Pablo Penagos expresó sus dudas de que sean los transportistas quienes financien el viaje de la comitiva del ayuntamiento provincial.

“Como puede Mi Trujillo SA asumir los gastos de pasajes, estadía, alimentación de funcionarios de la MPT, si en la Sunat no tiene actividad y está declarada de baja de oficio? Y Certull es una asociación sin fines de lucro. ¿Quién realmente está financiando el costo de los pasajes, estadía, alimentación, movilidad, etc?, se preguntó Pablo Penagos.