Nuevo Perú decidirá voto de confianza a Del Solar tras exposición en el Pleno

La bancada de izquierda, Nuevo Perú, esperará que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, exponga en el Pleno del Congreso, para definir su voto de confianza el próximo 4 de abril.

Para Alberto Quintanilla, vocero alterno de Nuevo Perú, es importante que el primer ministro, Salvador del Solar, explique las acciones a tomar con respecto a las reformas políticas y electorales impulsadas por el Ejecutivo.

A diferencia de las demás bancadas, en Nuevo Perú no hay decisión tomada. “Tenemos la mejor expectativa y vamos a escuchar. No tenemos ninguna predisposición para darle o no darle el voto de confianza”, dijo Alberto Quintanilla a la agencia Andina.

Otro punto importante a tocar, según Alberto Quintanilla, es con respecto a la reforma laboral, ya que refiere, existe mucha “dispersión” en el sector público y privado. Es por eso que consideró imprescindible que haya un pronunciamiento.

Quintanilla también hizo hincapié en la reforma de justicia, preocupación que comparte el presidente de la República, Martín Vizcarra, por eso espera que los seis proyectos de ley que están pendientes de debate en el Pleno, deber ser tocados con urgencia.

“Creo que el Congreso debería abordarlos a la brevedad. Eso es una responsabilidad de la Mesa Directiva”, aclaró el congresista de izquierda.

Salvador del Solar, segundo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Martín Vizcarra, acudirá al Congreso el próximo 4 de abril para exponer la política general de gobierno en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución.