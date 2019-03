Gasoducto ¿gas o ducto?

El Gasoducto Sur Peruano (GSP) es tal vez el proyecto más oneroso a nivel mundial. Todo hace suponer que hubo corrupción en su desarrollo. Se iba a construir sin reservas probadas, no tuvo un estudio de demanda, no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Kuntur, la empresa que inicialmente iba a construirlo, valorizó la inversión en 1330 millones de dólares, después elevaron la cifra a 4910 millones de dólares, siguieron aumentando los costos con el monto de 6004 millones de dólares, finalmente la suma fue de 7238 millones de dólares (un festival de millones). Este gasoducto (GSP) tiene un recorrido de 1134 Km, con una tubería de 30 pulgadas de diámetro, y un costo total 7238 millones de dólares.

Comparemos con el gasoducto boliviano que tiene un recorrido de 3200 Km, desde Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) hasta Sao Paulo (Brasil), con un diámetro de tubería de 32 pulgadas y cuyo costo fue de 2000 millones de dólares. Muchos dirán que en 1999, año en el que se construyó este gasoducto, el dólar tenía un mayor poder adquisitivo, que deflactándolo resulta aproximadamente 2900 millones de dólares actuales, las diferencias en precio siguen siendo abismales.

Ante las evidencias de corrupción, la firma Odebrecht ha manifestado que no hubo ninguna coima en este proyecto, tal vez esta afirmación sea debido a que la empresa Odebrecht firmó una cláusula sobre anticorrupción, que decía: Que si se descubre dolo, el proyecto pasa a propiedad del Estado sin desembolso alguno. Todas estas variaciones de precio del GSP, fueron validadas por consultoras, descubriéndose también que la mayoría de arbitrajes estaban amañados. Vencido el plazo que estipulaba el contrato, la firma Odebrecht no pudo levantar capital. En vista de que ya contaban con denuncias de corrupción, los bancos no prestaron, entraron en pánico, por tanto el contrato se resolvió por incumplimiento del cierre financiero de parte de Odebrecht. En consecuencia caducó la concesión.

La construcción del GSP fue pensada por las constantes protestas de las poblaciones del sur, que teniendo distintos recursos naturales, veían pasar estos y que no redituaban en progreso ni desarrollo para su región. Al ver los reclamos de los pueblos del sur, los gobernantes de turno, no tuvieron mejor idea que pensar en construir este gasoducto, cuando se dieron cuenta de que el consumo domiciliario en las regiones del sur era insignificante, plantearon dos proyectos, el primero de ellos era construir una industria petroquímica en Ilo, con una planta de etano para producir distintos materiales termoplásticos como: polietileno, polipropileno, PVC, etc. En la actualidad, la industria petroquímica de etano es de muy baja rentabilidad, a pesar de que la proporción de etano en el gas peruano es una de las más altas a nivel mundial. Se consultó a los técnicos, quienes dieron una solución “maravillosa”: subsidiar el precio del etano a los particulares con los recursos del Estado (impuesto de todos los peruanos). La política del Estado, puede ser todo lo promotora que sea, pero sin subsidios, que lo único que consiguen es alterar el mercado, haciendo artificial la oferta y la demanda.

El segundo proyecto fue construir un nodo energético en Ilo (termoeléctricas), para venderle electricidad a Chile, cuando ahora dicho país, a partir de las grandes inversiones que ha realizado, en energía solar y eólica, en la parte norte, ha logrado un superávit, por tanto se encuentra en condiciones de vender sus sobrantes al mercado peruano. En el Perú en la actualidad hay 12 000 MW de capacidad instalada para producir energía eléctrica y el consumo llega a 6500 MW, en consecuencia existe un exceso de energía eléctrica.

El nodo energético que iban a construir en Ilo, demandaría 400 millones de pies cúbicos de gas por día, que es una cantidad muy pequeña, en el sur peruano no se cuenta con industrias cuyo consumo, justifique la construcción de este gasoducto.

Ante esta situación, existen varias salidas para llevar energía al sur del Perú. La primera de ellas es la utilización de cocinas eléctricas a inducción básicas en toda la región, que puedan ser vendidas a precios muy bajos en cuotas mensuales entre 2 y 5 soles, cuyo consumo eléctrico es mínimo, en términos monetarios podría resultar igual de costo o un poco más que el gas. Este sistema no necesita la construcción de redes domiciliarias, porque la mayoría de viviendas ya cuenta con energía eléctrica. Incluso el Estado podría comprar energía eléctrica al por mayor como cliente libre y ofrecérsela a las empresas distribuidoras en la región Sur. Así los recibos de luz serían 50% del monto actual, incluso considerando el consumo de sus cocinas.

Otra solución sería llevar el gas en camiones y poner una planta envasadora en la región, una tercera salida que nos parece la más viable es la propuesta de Bolivia: YPFB (empresa estatal boliviana), piensa construir un poliducto de Bolivia a Ilo, una planta de licuefacción en Ilo para la exportación de su gas. Invertirán 100 millones de dólares en la planta, 300 millones de dólares para 262 Km de ductos entre Charaña (Bolivia) e Ilo (Perú). El gobierno boliviano ha manifestado la voluntad de presentarse al concurso de masificación del gas en el sur peruano, vale decir llevar el gas a los hogares de esta zona del país. Por cuenta y riesgo de ellos, pero frente a estos ofrecimientos, han surgido voces discrepantes, expresando: ¿Por qué si el Perú tiene suficiente gas para el mercado interno y la exportación, le tenemos que comprar gas a un país extranjero como Bolivia? La razón es muy sencilla y la vamos a graficar con este ejemplo: Si usted vive en Tacna y tiene que comprar determinado bien, que lo venden en Tumbes (Perú) o Arica (Chile) ¿Dónde lo compraría? El balón de gas en Bolivia cuesta 1.50 dólares, en moneda nacional cinco soles.

A pesar de este panorama, se critica que Bolivia nos pueda vender gas, más barato que las envasadoras peruanas, que según Indecopi, hacen políticas oligopólicas, poniéndose de acuerdo en el precio de este commodity. A esta posición chovinista damos una posible solución: el gas que YPFB (Bolivia) va a vender a los pueblos del sur, que sería una cantidad muy marginal, se lo devolvamos en planta Melchorita, dirigida a los clientes que tiene Bolivia en el exterior, que incluya los gastos de inversión y distribución del gas, más el margen de utilidad para la empresa boliviana. Un enroque que beneficiaría a ambos países.

La CNPC (empresa china) descubrió en el Lote 58, ingentes volúmenes de gas que son reservas probadas. La solución para traer este gas, que supera la demanda interna, y por tanto la mayoría del volumen iría a la exportación, sobre todo a Asia donde hay mejores precios de compra, por tanto se podría construir un gasoducto paralelo al que ya existe entre las Malvinas y la planta Melchorita, hacer un loop al gasoducto actual, dándole más capacidad de transporte. El acondicionamiento del terreno y los estudios ambientales (EIA) ya se encuentran realizados, podrá haber alguna modificación por esa alteración y por supuesto que se tendría que pagar un derecho de paso. No habría que olvidar también construir el ducto de líquidos, que va a dar más rentabilidad a este proyecto.

Ahora se puede pensar en construir una petroquímica de metano y en el futuro si se hacen los estudios de rentabilidad, y este es positivo, se pueda llevar a cabo la construcción de una petroquímica de etano. Estas plantas deberían estar cerca del gasoducto antes de su llegada a la planta Melchorita, en la zona rural de Chincha, dinamizando esta región. Se debería también planear la ampliación de la planta Melchorita. Un planteamiento que podría ser muy interesante a futuro en caso Perú, Bolivia y Brasil, construyan el tren bioceánico, y la idea consistiría en crear una planta de metano, cerca de la boca de pozo, que dinamice toda esa región y que produzca fertilizantes para la agricultura de la soya en Bolivia y el Matogroso de Brasil y por supuesto para el mercado peruano. Los exportadores de soya de Brasil se dan una vuelta olímpica para llegar a China, su principal comprador. Con respecto al gasoducto no terminado por Odebrecht, que vean ellos que hacen con sus tubos, de repente se les ocurre traer agua de la zona oriental.



(*) charly100veces@hotmail.com