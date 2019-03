Fiscalía desistió de prisión preventiva contra colaboradores de Gonzalo Monteverde

Este lunes, la defensa de Gonzalo Monteverde, María Carmona y Javier Salinas, sustentaron ante la Sala Penal Anticorrupción una apelación contra la medida de 36 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial el 12 de marzo pasado.

Sin embargo, esta misma resolución había dejado al margen de la carcelería a otras dos personas que colaboraron en las operaciones de presunto lavado de activos de Odebrecht en el periodo 2007-2015: Marcionila Cardoso y Javier Ángeles Figueroa.

De acuerdo con el fiscal superior adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Oliver Chávez, tanto Cardoso como Ángeles tienen un movimiento migratorio escaso fuera del país así como un casi nulo peligro de fuga durante las pesquisas que pueda realizar el Ministerio Público en lo sucesivo.

#LoÚltimo. El Fiscal Superior de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo especial se desistió del recurso de apelación de prisión preventiva presentado contra Cardoso Pardo y Ángeles Figueroa. Caso #MonteverdeBussalleu https://t.co/tkszelQxoZ — CSJ Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios (@SEDCF_PJ) 25 de marzo de 2019

En este sentido, los alegatos del fiscal Chávez se dirigieron a desistir de una apelación que se orienten a solicitar o ratificar prisión preventiva para ambos. "No aplica porque sus situaciones son distintas: no tienen la cantidad de movimientos migratorios que el resto, se han sometido al proceso, han sido encontrados cuando fueron buscados. Los otros están en actitud de fuga", precisó el funcionario a La República.

"No podíamos forzar una apelación para personas que no debían estar presas", señaló el fiscal del Equipo Especial. Cabe precisar que, pese a ello, se indicó que ambos "prestaron sus nombres y tareas empresariales al servicio de la actividad delictiva", y que ello refuerza la imputación, más no la medida de prisión en su contra.

Cercanías y precisiones

Durante la audiencia se manifestó que Marcionila Cardoso había trabajado tanto para Gonzalo Monteverde como para María Carmona desde hace aproximadamente 30 años, por lo que existe un trato estrecho entre ellos. Sin embargo, la actitud frente a las autoridades fue lo que determinó las medidas de prisión preventiva. Cardoso y Figueroa seguirán el proceso de investigaciones con comparecencia restringida.

Por otra parte, el abogado de Monteverde y Carmona, indicó que sus defendidos no eran esposos, sino "socios" con "operaciones comerciales comunes". Ambos y Jorge Salinas se encuentran prófugos desde que no se les pudo encontrar durante los allanamientos a sus domicilios ejecutados el 23 de febrero pasado.

La tesis del Ministerio Público, según con los elementos recabados para una investigación contra los cinco implicados, es que recibieron a través de distintas empresas de Odebrecht alrededor de US$29 millones de origen ilícito, y que se encargaron de 'blanquear' para su posterior transferencia a otras offshore de la constructora brasileña.