Más audios: Vieira también buscó influir en Produce

Según el empresario pesquero Guillermo Venegas, su primo, el congresista Roberto Vieira, tuvo injerencia en las decisiones del exministro de la Producción Raúl Pérez-Reyes y del exviceministro de esta cartera Javier Atkins.

Nuevos audios revelados ayer por Panorama detallan cómo el congresista Vieira alardeó de influenciar sobre ellos para favorecer a Venegas y a otros empresarios pesqueros.

El 3 de marzo, Vieira y Venegas tuvieron una reunión. Ahí el congresista llamó por teléfono a un alto funcionario de Produce. “No me acuerdo si mencionó viceministro o ministro, y dijo trae tus puntos, tus temas, para ya ponerle todo sobre la mesa”, contó el primo del congresista a Panorama.

Venegas fue testigo de cómo el parlamentario pactó la primera semana de este mes reunirse con un alto funcionario de ese ministerio. “Acabo de hablar con el hombre”, fue lo que le dijo Vieira a su pariente.

En efecto, trascendió que el exlegislador de PpK visitó al entonces ministro Pérez–Reyes, aunque ese encuentro no está registrado de manera oficial.

“Yo estuve con el ministro justo el día martes... Pero de pasada agarré y hablamos un rato de las nuevas pescas. Le digo: Oye, el tema del bacalao ya tienes que analizar. Me dijo: Pero quise subir la cuota. Y yo agarré: No, abre la pesca. Y me dice: Sí, pero el estudio científico... mira, Imarpe (Instituto del Mar Peruano) te puede dar cualquier estudio científico, pero esto es una decisión política. Abre la pesca”, alardeó Vieira ante Venegas, de acuerdo a las grabaciones.

La intención de Vieira habría sido conseguir el permiso de pesca para un exportador de bacalao de apellido “Vásquez”, de quien Venegas no aceptó revelar su identidad.

“Pienso abrir menos de quince días. Ya por ahí nos metemos como cuatro, pero van a ampliar la cuota, ¿no?”, prometió Vieira a su primo.

Incluso, el congresista le prometió a su primo Venegas enviar a fiscalizar las embarcaciones que compiten en altamar con “Vásquez” para sacarlos del mercado.

“Dime, exactamente, dónde están las lanchas, yo le voy a mandar... la orden va a ser tan fuerte que ni siquiera un almirante va a poder doblegar eso, ¿me entiendes?, porque voy a hacer que el mismo viceministro le meta un patadón”, aseguró Vieira alardeando de sus influencias sobre Atkins.

Atkins fue gobernador de Piura. El Ministerio Público pidió esta semana 10 años de prisión para él por presunta colusión agravada en su gestión.

Por otro lado, cabe precisar que los máximos funcionarios para facilitar un permiso pesquero son el ministro o viceministro.

De ahí parte la hipótesis de Venegas, quien sospecha que Vieira habría contactado a uno de ellos para buscar favores y, en base a ello, pedir coimas.

Negociar permisos de pesca sería la segunda acción de influencia que el congresista le propuso a Venegas.

La primera fue conocida el domingo pasado, a través de grabaciones que detallaron cómo Vieira pidió US$ 20 mil a su primo para recuperar el tránsito pesquero de su embarcación “Ponce II”.

Esta nueva denuncia agrava la situación del congresista, quien el martes 26 será interrogado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Al cierre de esta nota, el exviceministro Atkins respondió que en la seis ocasiones que se contactó con Vieira, no conversaron sobre favores.

Dinero no era para abogado

- El primo del congresista Roberto Vieira, Guillermo Venegas, negó que el parlamentario le haya pedido US$ 25 mil para contratar a un abogado que litigue a favor de la embarcación “Ponce II”, ante el Ministerio de la Producción.

- Por otro lado, el parlamentario también afronta una indagación preliminar en la Comisión de Ética. Tiene diez días hábiles para brindar sus descargos ante la secretaría técnica de este grupo investigador.