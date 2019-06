Yonhy Lescano: 48% de peruanos espera que sea sancionado severamente

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, fue acusado el pasado 28 de febrero de ser el responsable del acoso sexual a una periodista, al enviar mensajes con contenido sexual vía Whatsapp. Este hecho fue razón para que el Ministerio Público y el Congreso inicien una investigación preliminar en su contra.

Parlamentarios y autoridades estatales han considerado este caso como grave, en el que se debe sancionar de manera ejemplar al acciopopulista. Por su parte, Lescano se declara "inocente y víctima de una patraña" montada por las bancadas de Fuerza Popular y el Apra.

Desaprobación Lescano

La percepción de la población respecto a este caso no favorece al congresista. De acuerdo con la última encuesta publicada por Ipsos, el 48% de los peruanos cree que el legislador Yonhy Lescano debe ser sancionado “severamente” ante la denuncia por acoso sexual.

De otro lado, el 34% de los encuestados considera que el caso no es acoso, sino solo una conversación inapropiada por la que el parlamentario debe disculparse.

El 14% considera a Lescano como inocente y que los chats presentados como pruebas son parte de una campaña en su contra.

Sobre la imagen general del congresista, el 42% de las personas tiene una opinión desfavorable de él.

La encuesta fue realizada a 1 218 mujeres y hombres peruanos de 18 años a más, a nivel nacional urbano-rural. Se aplicó desde el 13 al 15 de marzo, con un margen de error de 2.83%.

PUEDES VER: Ética votará informe final de denuncia contra Lescano este viernes

Sobre el tema de la mujer, la encuestadora preguntó sobre la sanción del levantamiento de inmunidad al congresista Moisés Mamani luego de ser denunciado por realizar tocamientos indebidos a una aeromoza.

El 83% de los ciudadanos contestaron estar de acuerdo con la medida por ser adecuada. Solo el 10% está en desacuerdo por considerarlo inocente.

Lescano en Comisión de Ética

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez informó que el viernes 22 de marzo el grupo parlamentario que lidera debatirá y votará el informe final sobre la denuncia de acoso sexual contra del congresista Yonhy Lescano.

La comisión sesionará de manera extraordinaria este viernes a las 10:30 de la mañana. La última intervención de Lescano en el grupo de trabajo fue el pasado 14 de marzo en audiencia reservada.

El legislador investigado increpó que la reunión no haya sido pública, a pesar que la denunciante no asistió. Añadió que no se le permitió realizar preguntas a las personas citadas.