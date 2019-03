Alberto de Belaunde sobre funciones de representación: “No cobro por tuitear”

El congresista Alberto de Belaunde, de la Bancada Liberal, desmintió que perciba su salario por tuitear, luego de que un diario local lo afirmara, y advirtió que existe una “campaña en redes sociales” en su contra.

“No, amigos, evidentemente no cobro por tuitear (...) acá no hay buena fe. Lo que hay es congresistas cuestionados que quieren embarrar a todos para pasar piola. No hay que permitirlo”, escribió.

PUEDES VER Tubino y Mulder usaron una semana de representación para dar entrevistas

Un medio local cuestionó que el congresista incluyera su participación en Twitter en el informe que deben presentar los parlamentarios por sus actividades durante la semana de representación.

“En cada informe de representación incluyo la actividades y reuniones que tengo con ciudadanos, organizaciones y autoridades en la semana de representación y a lo largo de todo el mes. También incluyo entrevistas en medios de prensa porque así lo señala el formato que nos da el Congreso”, aclaró.

Alberto de Belaunde explicó que en cada informe debe consignar con qué canales cuenta en redes sociales para que las personas se puedan poner en contacto con él.

“El señalar cómo puede hacer la ciudadanía para contactarme no puede entenderse como ‘está cobrando por tuitear”. Nadie con buena fe podría interpretar eso”, indicó, y luego agregó:

“Pero acá no hay buena fe. Lo que hay es congresistas cuestionados que quieren embarrar a todos para pasar piola. No hay que permitirlo”, en alusión al congresista Jorge Castro, quien lo acusó de haber cobrado montos por semana de representación de forma irregular.