Távara: Artículos o publicaciones no pueden incluirse en labor de representación

El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, sostuvo que en la labor de los congresistas durante la semana de representación no se debería incluir su participación en los medios de comunicación o en las redes sociales.

Távara señaló a la agencia Andina que esas actividades se suelen cumplir durante el mes, por lo que para las semanas en que los parlamentarios aprovechen el contacto con los ciudadanos de sus regiones.

“Escribir artículos, dar declaraciones de prensa o Twitter, el legislador lo puede hacer cualquiera de los 30 días del mes, pero cinco se reservan para volver a la circunscripción por la que fueron elegidos”, expresó Gerardo Távara, “el congresista debe priorizar la cercanía y relación con la población en ese período”.

El abogado sostuvo que la labor que debe cumplir el congresista durante la semana representación está estipulado dentro del reglamento del Congreso, donde se "establece que deben dejar constancia de qué distritos visitaron, qué actividades hicieron, con qué organizaciones vecinales, instituciones sociales o funcionarios sostuvieron reuniones, audiencias, visitas a obras que están en ejecución, entre otros”.

Cada congresista recibe un pago de 2 800 soles por la semana se representación. Sin embargo, se había conocido que seis congresistas, cinco de Fuerza Popular, habían cobrado por esta labor, pese a que no estuvieron en sus regiones. Posteriormente se señalaron a otros 10 parlamentarios.

Sin embargo, las actividades de la semana de representación no siempre son de cercanía con la población, sino entrevistas o menciones, como en el caso de Carlos Tubino en mayo del 2018 y de Mauricio Mulder en abril de ese año.

“La situación se agrava en el caso de algunos congresistas que cobraron por una tarea que no cumplieron. El problema no es solo si cobraron o no, sino que los legisladores no pueden perder el contacto con la población que los eligió”, indicó Gerardo Távara.