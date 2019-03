Mercedes Aráoz: “Jamás he recibido viáticos del Congreso”

Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República y congresista de la bancada Peruanos por el Kambio, también fue consultada por los supuestos pagos que habrían recibido algunos parlamentarios de forma irregular por la semana de representación, entre los que estaría incluída ella.

“Yo he viajado en semana de representación (fuera del país) porque me ha tocado hacer los viajes. Jamás he recibido viáticos del Congreso”, aseveró.

No obstante, al preguntarle por los montos por semana de representación que reciben los congresistas de manera mensual de forma automática, Mercedes Aráoz dijo no haber revisado sus ingresos.

“Tengo que revisarlo. He tenido muchos viajes porque el presidente me dice en última hora anda tú en vez de mí y lo he hecho”, señaló.

Asimismo, sobre la investigación que el Ministerio Público inició contra seis congresistas por haber recibido el dinero para la semana de representación cuando se encontraban fuera del país, Mercedes Aráoz reveló que le tomó por sorpresa.

“Me sorprende que haya tomado una decisión tan rápida la fiscalía de investigar este tema, porque creo que primero debió pasar por los procesos administrativos debidos”, comentó.

La legisladora oficialista dijo que prefiere pensar que no se está creyendo que el caso recae sobre “un aprovechamiento” por parte de los parlamentarios, ya que puede haber sido “un error” el que hayan recibido el dinero.

Esta tarde, el congresista Jorge Castro, uno de los seis investigados, indicó que “al menos 100 congresistas” también habrían incurrido en esta supuesta falta. El parlamentario reveló una lista de 11 congresistas implicados en el caso, entre los que figura Mercedes Aráoz.