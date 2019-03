Lourdes Flores será investigada por aportes de Odebrecht

Los aportes que la constructora brasileña Odebrecht habría entregado al PPC para las campañas electorales de Lourdes Flores Nano serán revisados como parte de la investigación que ha abierto el Equipo Especial Lava Jato. Según pudo conocer La República, el caso estará a cargo del fiscal provincial Carlos Puma Quispe, integrante del Equipo Especial.

La decisión se tomó el pasado jueves, y responde al sistema informático aleatorio de distribución, tras los informes que emitieron los fiscales Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez Gómez al coordinador del Equipo Especial, el fiscal Rafael Vela Barba, donde recomiendan investigar a Flores Nano y al PPC.

El fiscal Pérez informó ayer a la prensa sobre el informe que elevó a Rafael Vela.

En el documento explica que Lourdes Flores evitó responder preguntas en el interrogatorio del pasado 5 de marzo.

Pérez considera que existen indicios suficientes para investigar los aportes que habría hecho Odebrecht al PPC para la campaña presidencial del 2006 y en la de la alcaldía a Lima del 2010.

"En algunos casos (Lourdes Flores) no ha dado las respuestas solicitadas, se ha entendido que no deseaba responder las interrogantes y se ha considerado que, haciendo uso de su legítimo derecho a no declarar o no responder, se ha elevado a la coordinación un informe correspondiente para que disponga el inicio de las investigaciones o señale al fiscal que se encarga de investigar por la recepción del dinero que habría dado Odebrecht al partido político que ella representa", sostuvo el fiscal Pérez.

Flores Nano no respondió sobre los aportes que la constructora brasileña habría entregado a las campañas presidenciales de Alan García en el 2006 y de Keiko Fujimori en el 2011.

Testimonio

Como se recuerda, el exgerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra afirmó a fiscales peruanos que la constructora aportó a las campañas de Lourdes Flores Nano.

Trindade Serra reveló que para la campaña presidencial del 2006 de Flores, Odebrecht entregó dos aportes de 20 mil y 30 mil dólares, en eventos realizados en el Chifa Royal. También refirió que el dinero que le dio Odebrecht a ella para las elecciones municipales del 2010 fue de US$ 200 mil, los que fueron dados a Horacio Cánepa, exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Se entregaron en cuatro armadas de US$ 50 mil cada una.

Raymundo Trindade Serra indicó, además, que Flores Nano tuvo conocimiento de estos aportes. Incluso dijo que ella misma le solicitó el apoyo a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, en una reunión que sostuvieron en su casa, dijo Trindade Serra.

Odebrecht también realizó aportes de 5 mil a 10 mil dólares y confección de polos y almanaques a las candidaturas de congresistas del Apra y el PPC.

Piden prisión preventiva pa r a M o n t ev e r d e

- "Estamos ante una organización criminal dedicada al lavado de activos", así comenzó el fiscal José Domingo Pérez la sustentación de su pedido de prisión preventiva de 36 meses para Gonzalo Monteverde, por ser el presunto intermediario de Odebrecht en Perú para el pago de coimas y aportes.

- Durante su exposición, el fiscal señaló que Luiz Da Rocha Soares, exdirectivo de la constructora brasileña, ha indicado que los pagos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas se hacían por transferencias bancarias o en efectivo con operadores financieros.

- "En Perú, el operador fue Gonzalo Monteverde", dijo enfáticamente Pérez. El fiscal agregó que la organización criminal que investiga estaría liderada por el propio Monteverde y su esposa María Isabel Carmona.