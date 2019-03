Zafranal evalúa uso de agua subterránea de irrigación Majes

Roberth Orihuela Quequezana

El proyecto minero Zafranal está en el último tramo para presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Ministerio del Ambiente. El proceso de aprobación tomará algunos meses, pero son optimistas, puesto que según adelantó el gerente de Gestión Social del proyecto minero, Marco Balcázar, no usarán agua que afecte a ninguna actividad agrícola o de cualquier otro tipo de la población aledaña. "Hay muchas posibilidades de que usemos agua del subsuelo, que se acumuló por el sistema de riego del proyecto Majes Siguas", dijo.

Balcázar señaló que con Autodema firmaron un convenio para realizar un estudio hidrogeológico. Este ha arrojado que, bajo el suelo de Majes Siguas, hay un total de 1.500 millones de metros cúbicos de agua acumulada como consecuencia de las filtraciones del riego.

"Esta agua es salina y poco recomendable para la agricultura. Hay zonas en el río Siguas donde se filtra y está afectando a los ganaderos. Incluso en unos años podría salir a la superficie en forma de lagunas como en San Camilo (La Joya)", indicó.

El funcionario agregó que solo usarían el 10% del agua descubierta en los 19 años de operación que estima la empresa minera. El resto del agua podría ser aprovechada para ser tratada y usada en otras actividades.

Lo dicho por Balcázar no pudo ser respaldado por el gerente de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina-Ocoña, Alberto Osorio. Indicó que los estudios finales aún no han llegado a su oficina y que no puede afirmar o negar que eso sea cierto. "Falta conocer con certeza la profundidad, la cantidad y la calidad de esa agua. Sí, es correcto que hay zonas donde se está filtrando, pero hemos notado que, entre más cerca a Majes Siguas se encuentre el agua, es menos salina".

En cuanto al peligro que podrían significar los bolsones de agua, el jefe de la AAA sostuvo que "los módulos de riego y el tipo de suelo son distintos. No se podría replicar el mismo caso".

Osorio indicó que, por parte de la autoridad del agua, se han realizado algunos estudios como sondajes transversales. Sin embargo, el estudio de Autodema con Zafranal sería el más completo: "Estamos a la espera de que nos lo envíen para también tomar acciones más claras". ❖