“Violencia sexual psíquica no está bien legislada”, recalca experto

Tras la denuncia contra el congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, por el presunto delito de acoso sexual contra una periodista, voces políticas han condenado su acción y han pedido el máximo castigo: la cárcel.

Al respecto, el abogado César Nakazaki recalcó que no aún falta legislar la violencia sexual en nuestro país y recalcó que los ataques no son condenables. En ese sentido, indicó que el caso de Yonhy Lescano se vea con cautela.

“Violencia sexual psíquica no está bien legislada. Ataques que no llegan a tentativa de violación; actos contra pudor, acoso; no llegan a captar toda forma de comunicación sexual ofensiva. Caso Lescano hay que revisar tiempo, contenido y tipo de relación para definir si es delito”, escribió en Twitter el letrado.

Como se recuerda, el parlamentario Yonhy Lescano fue denunciado por presuntamente haber acosado a una periodista, a través de mensajes por WhatsApp. Ante ello, la fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, Katherine Borrero, abrió una investigación preliminar.

Por su parte, el parlamentario cuestionó la pesquisa. "Se abrió (indagación) contra los responsables y ni siquiera dice Yonhy Lescano, porque no encuentran un elemento para imputarme responsabilidad", enfatizó.