Despiden a 70 trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa por falta de presupuesto

Arequipa. Alrededor de 70 trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se les notificó el último jueves y antes de culminar su jornada que estaban despedidos. La mayoría ingresó en la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica y estaban trabajando con recibos por honorarios.

La República intentó conversar con Rolando López, jefe del área de Personal del GRA, pero este no respondió. Quién sí contestó fue Valerio Andía, jefe del área de Prensa de la Región. Este señaló que no había un comunicado oficial sobre esta disposición pero no se trataba de despidos arbitrarios. "No hay nada fuera de la ley. Si ya se terminó el vínculo laboral, entonces se ha procedido a retirarlos", dijo.

Sin embargo, fuentes del Gobierno Regional contaron a La República que la principal razón de los despidos es que no habría fondos para pagarles. "A algunos nos deben hasta dos meses. Prometieron pagarnos el 15 de febrero pero aún seguimos esperando", señaló uno de los perjudicados con la medida.

Se deslizó que muchos de los despedidos reclamaban ser repuestos porque apoyaron la campaña electoral de Cáceres.