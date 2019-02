Asesor aprista participó en intervención a oficinas lacradas de Chávarry [FOTOS]

César Sandoval Pozo, asesor del exfical de la Nación Pedro Chávarry y del congresista Jorge del Castillo, también participó en la sustracción de documentos de oficinas lacradas del Ministerio Público.

Como se sabe, de acuerdo a la exasesora Rosa Venegas, fue Pedro Chávarry quien ordenó ingresar a las oficinas para que saquen “todo lo que puedan”. El 5 de enero, Sandoval Pozo llamó a Venegas para que le permitiera el ingreso a la Fiscalía, debido a que era sábado y no era normal el ingreso de personas externas.

Según informó Perú21, Rosa Venegas declaró a la Fiscalía que bajó para pedirle a seguridad que dejen entrar a Sandoval. Añadió además que no lo conocía, aunque sí lo había visto antes en la oficina del exasesor de Pedro Chávarry, Juan Manuel Duarte.

“Subimos al piso 9. Cuando llegamos, ingresamos a la sala de reuniones ubicada al costado del despacho del fiscal de la Nación y de la secretaría general. Ahí estábamos el secretario general, Aldo León Patiño; el jefe de gabinete de asesores, Max Aranda; el señor César Sandoval, y yo”, reveló Venegas.

La versión de la exasesora ha sido corroborada con los videos de las cámaras de seguridad, ubicadas en los pasillos del piso 9. En las imágenes, se ve a César Sandoval caminando al lado de Pedro Chávarry, quien era resguardado por su seguridad, Juan Víctor Arias, y junto a Aranda y la misma Venegas.

De acuerdo a la declaración de Pedro Chávarry a la Fiscalía, conoció a Sandoval en el Parlamento, el 18 de octubre de 2018, cuando declaró ante la Comisión de Defensa por la fuga del exjuez César Hinostroza.

En ocasión, el congresista aprista y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge del Castillo, se le acercó para ofrecerle sus servicios.

“Me indicó (Sandoval) que en algún momento necesitaba un asesoramiento a las marchas en mi contra y el tratamiento que debería darles a las mismas; me indicó que podía orientarme en esa materia (...) me dijo, además, que me podía orientar en diversas comisiones que me citaban y las denuncias que algunos congresistas habían hecho en mi contra”, relató Pedro Chávarry en su manifestación, que difundió Perú21.

Las personas que intervinieron las oficinas lacradas

1. Fémina de seguridad quien procede abrir el ascensor.

2. El ST2. PNP James Duran Rodriguez Zavaleta.

3. Rosa María Venegas Mello.

4. Vigilante de seguridad.

5. Exfiscal de Nación, Pedro Chávarry,

6. Asesor de Pedro Chávarry, César Sandoval Pozo.

7. Exasesor del Gabinete de asesores, Max Ulises Aranda Hernández.

8. SS. PNP Juan Víctor Arias Contreras.