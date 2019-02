Los cadáveres los ponen ellas

Además de inmersos en los desastres climáticos, el Perú sigue “odebrecheado”, inmerso en una guerra política de informativa y desinformativa de baja intensidad, que no termina y que nos enfrenta permanentemente.

Nos recuerda nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros dobles raseros, nuestras incoherencias.

Es imposible ser cien por ciento coherente, por algún lado vamos a encontrar alguna o varias contradicciones en nuestras ideas.

Hay aspectos, sin embargo, quiero creer, que nos acercan, en los que tenemos que estar de acuerdo: no más mujeres muertas, no más violencia contra nuestras mujeres.

Podemos discrepar en la forma en la que las políticas públicas pueden ayudar a disminuir esta agresividad generalizada pero que, sin duda, por estadística, tiene rostro masculino, porque las muertes, las ponen las mujeres, las ponen ellas.

Terrible, espantoso, y esto no para. He hecho decenas de reportajes y no todo sigue igual, sino que empeora. Ya van 22, y de las formas más escabrosas, mujeres muertas en solo dos meses este año.

Una pequeña esperanza digna de destacar: América Noticias ha ideado Feminicidios 2019, un proyecto digital que busca registrar el número de mujeres asesinadas en el Perú, con el propósito de controlar su demografía, identificarlas, y así concientizar a ciudadanos y autoridades frente a esta imparable ola de crímenes de género, que durante el 2018 se cobró 149 víctimas. Para que, alguna vez, alguna vez, no se repita. El #NiUnaMenos se está quedando corto.