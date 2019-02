Procurador criticó a jueza Elizabeth Arias por rechazar prisión preventiva contra Moreno

El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, cuestionó la decisión de la jueza Elizabeth Arias Quispe, quien rechazó el pedido de prisión preventiva contra Félix Moreno, cuyo para paradero es hasta hoy desconocido.

“Definitivamente no estamos de acuerdo con el fallo que haya permitido todo esto porque ya existía evidencia y se debió tomar las previsiones del caso”, indicó el procurador en entrevista a Canal N.

Además de las pruebas en contra de Moreno, Herrera dijo que la jueza Arias no tomó en cuenta el peligro de una posible fuga.

“El Poder Judicial debió haber valorado todas estas circunstancias porque hoy en día que está prófugo de la justicia y con él otros funcionarios. Las condenas que se dictan al día de hoy no se pueden cumplir. Y eso prácticamente le resta la importancia debida luego de haber cometido actos de corrupción”, expuso.

En ese sentido, dijo que la figura de la prisión preventiva no debe verse como una medida “abusiva”, sino que esta “asegura la presencia del investigado” en el proceso y permitir cumplir las disposiciones en su contra.

“Quién asume estas consecuencias, la responsabilidad que le ocasiona no solo el Estado, sino también a la Fiscalía porque ahora no se encuentran (cuando se dictan) las sentencias. Justamente es ahí cuando hacemos un llamado a las entidades respectivas, Ministerio Público y Poder Judicial, a que tomamos (decisiones) con mayor criterio para que esto no puedo seguir existiendo”, reflexionó.

Esta situación se estaría repitiendo en el Callao, donde según Herrera, la Procuraduría ha detectado más de 100 funcionarios que siguen trabajando en la región, a pesar de estar sentenciados por corrupción.