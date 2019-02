Violeta: “Es cierto que la función de Vizcarra no era la de ver el financiamiento"

El legislador y vicepresidente de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, reconoció que la función del actual presidente Martín Vizcarra, como jefe de campaña de PpK, no estaba relacionada con el dinero o financiamiento. Sin embargo, insistió en que el mandatario debe dar las explicaciones sobre el equipo que habría integrado dentro de ese partido.

“Es cierto que la función de Martín Vizcarra, como jefe de campaña, no era la de ver dinero y financiamiento. Que él podría como vicepresidente haber apoyado con algunas gestiones, con algunos contactos, a lo mejor. Pero eso lo sabrá él y lo sabrá Kuczynski, no me corresponde a mí decir ni sí ni no”, sostuvo a El Comercio.

Además, Gilbert Violeta indicó que el entonces candidato a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski tenía un “equipo de levantamiento de fondos”, que reconoce que él integró.

“Kuczynski tenía un equipo de levantamiento de fondos, de financiamiento de campaña, él mismo ha estado al frente de eso. Como es un tema muy delicado, la plata, era un equipo de su absoluta confianza (…) En ese equipo no estábamos quienes veíamos la parte política”, precisó.

Gilbert Violeta explicó que dentro de Peruanos por Kambio las aguas “van tomando su nivel”. Pero, reconoce que se había creado un “pánico” debido a que “los invitados que tuvieron el manejo de la campaña del 2016 negaron, en un primer momento, los cargos y responsabilidades que tenían, pero ahora ya lo reconocen”.

El legislador recalcó que antes que los chats del CEN de PpK, el 15 de febrero, ellos buscaron reunirse con el presidente Martín Vizcarra.