Luis Bedoya Reyes: "En la clase media está la gran reserva del Perú"

Centenario del 'Tucán'. Luis Bedoya Reyes, líder histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), cumplió 100 años de vida y lo festejó acudiendo a un almuerzo en San Isidro, acompañado de personajes y políticos, entre los que estuvo el presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Varias veces me han preguntado ¿Qué se siente llegar a los 100 años? Yo también me lo he preguntado. La verdad es que uno siente que es un día más de su vida, no es un día distinto. Probablemente el primer día que uno nació sea visible [...] pero cuando uno cumple 100 años sigue todo igualito", dijo al inicio de su discurso.

Con mucho carisma, ironizó respecto a su edad haciendo referencia a las personas que hoy no están a su lado, por el simple hecho de haber cumplido su ciclo de vida.

"¿A los 100 qué quieren que haga? Lo primero que se siente, es una cosa extraña. Uno pasa lista en la familia, en los amigos y tantas personas, mucho más de lo que único imagina y no contestan presente. Hay una especie de soledad en cuya virtud sus extemporáneos y sus seres queridos no están. No dicen presente", señaló.

Lo mejor que podía hacer un político de amplia trayectoria, es hablar respecto a lo que ha hecho casi toda su vida: analizar la situación del Perú. En ese sentido expresó que "la clase media" es importante para el futuro del país.

"El Perú tiene un compromiso serio en formar su clase media. Es la sensación de igualdad en el mundo social, lo que las clases medias transmiten a las comunidades nacionales. No se sienten sometidos. No se sienten lejos. Por eso la clase media es una especie de intermediarios que da el brazo a unos y otros y que junto a ambos, es libre. Es ella la que nos dará unidad en un país dividido. Sentido de igualdad en el mundo. Eso es muy importante en el desarrollo de un país. Los grandes de hoy no se olviden de voltear la vista a quienes fueron sus bisabuelos", dijo.

Sustentando su discurso, se refirió al presidente Martín Vizcarra, a quien le dijo: "Hoy le pido presidente ojalá se pudiése reunir con gente que nos puedan señalar metas inmediatas y metas a mediano alcance. No a largo alcance. Nadie es invidente del futuro. Eso tiene muchos cambios. Nadie sabe lo que cambiará tanto. [...] A esa gente hay que entregarle el ánimo para que tome fuerza. En la clase media está la gran reserva del Perú y la esperanza de la igualdad. Ojalá podamos ponernos de acuerdo algún día en esas metas inmediatas. Pido que pongamos nuestros ojos en la clase media, porque puede que ahí tengamos la respuesta que tanto buscamos".