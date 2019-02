Hermana de congresista Violeta implicada en manejos de fondos de PpK

Los fondos que recibió la última campaña de Pedro Pablo Kuczynski continúan bajo la lupa con nuevos implicados. Esta vez, la hermana del congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Giovanna Violeta, ha sido involucrada con el manejo de fondos del proceso electoral.

Una serie de testigos indican que, por orden de la familiar del parlamentario oficialista, realizaron depósitos a la agrupación política con montos que van desde los US$10 mil hasta los US$20 mil.

“La señora Giovanna tenía una lista de qué monto le daba a cada uno. A mí me podía dar 13 mil, 15 mil soles, 10.000 dólares y así en lo sucesivo a los chicos”, manifestó a El Comercio Francessa Storino Aragón, extrabajadora del Instituto País.

Según se informa, Storino fue recepcionista de esta ONG que fundó PPK hasta el 25 de noviembre del 2016 y realizó los depósitos entre diciembre del 2015 y marzo del 2016.

El testimonio de la exrecepcionista del Instituto País también involucra a Alfonso Grados. “El señor Gilbert era el jefe de todos (…) Él era el que dirigía, el que daba las órdenes. Luego, coordinaba con el señor Alfonso (Grados), que es el que más paraba ahí”, contó.

Storino manifestó que de todos los encargos que se le solicitó, habrá realizado depósitos por S/300 mil. Sostiene que para dicho trabajo también eran solicitados los conserjes y trabajadores del área de prensa del partido.

“El señor Gilbert me habrá dado 20 mil dólares. Es que es poco para las cantidades que se depositaban. El señor Alfonso (Grados) también me dio US$10.000 a depositar, incluso (el dinero) no estaba completo porque cuando llegué al banco, porque no nos daban la oportunidad de contar el dinero que íbamos a entregar, me dijeron eso”, acotó en otro momento.

Otro testimonio que coincide con la presentada es la de Víctor Manuel Ramos, quien fue contratado como camarógrafo para la campaña. Éste narró que le encargaban depositar entre S/24 mil a S/ 32 mil. Otras cuatro personas, quienes prefieren mantener la reserva de su indentidad, se expresaron en este mismo sentido.

Giovanna Mori, Peruanos por el Kambio, Instituto País y el expersonero legal Carlos Portocarrero son investigados por el presunto delito de lavado de activos.