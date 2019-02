Testigo protegido: Gamarra y Bermejo no encabezaban mafia en sector Transportes de Arequipa

Una ampliación de declaración al testigo protegido número 6, en el caso de Los Correcaminos del Sur, involucra nuevamente a la exgobernadora regional, Yamila Osorio, y su madre. Se habla de ambas como las personas que organizaban las operaciones de la mafia, que es investigada por el cobro de coimas y cupos dentro de la Gerencia Regional de Transportes.

Este documento fue notificado al abogado Edgar Valencia Almonte, defensor del exgerente de Transportes, José Gamarra Vásquez. Según el jurista, la fiscalía postulaba a su cliente como uno de los líderes de la organización criminal, sin embargo, considera que esta nueva información contradice la tesis fiscal.

"Ahora van a dejar de ser líderes Juan Bermejo (exasesor de Yamila) y Gamarra (exgerente). Hay otras personas que integraban esta organización, por encima de ellos hay alguien más", dijo, refiriéndose a Osorio y su madre.

Pero esta no es la primera vez que se menciona a Osorio en el proceso. Ya en la etapa de audiencias de prisión preventiva, la fiscal anticorrupción Alejandra Cárdenas citó el nombre de la exfuncionaria cuando leía los testimonios de los testigos.

La ampliación de declaración del testigo protegido número 6 se les notificó a los abogados defensores el último miércoles.

Apelación

Ayer se llevó a cabo el segundo día de audiencias de los 6 involucrados en la mafia de transportes. El abogado de José Gamarra rechazó que exista una organización criminal, pues no se evidencia reuniones u ordenes directas entre los presuntos líderes y sus subordinados. Aseguró que no hay pruebas de que haya recibido dinero, tampoco se registraron llamadas comprometedoras en los tres meses de interceptaciones telefónicas que hizo la policía.

La fiscalía rechazó los argumentos, indicando que Gamarra sí tenía conocimiento de los cobros y los permisos que aprobaban el subgerente de Transportes y el director de dicha gerencia, también procesado.

No sabe dónde está Bermejo

Daysi Lazo Gorriti, abogada de Juan Bermejo Velásquez, dijo en la Corte que su defendido fugó por miedo a que lo encierren por un delito que no cometió. Tampoco sabe dónde se encuentra y no tiene comunicación con él. Durante su defensa de apelación, argumentó que lo dicho por los testigos protegidos no prueba que le entregaron dinero a su defendido, mucho menos que sea el cabecilla de la organización.