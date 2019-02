Guillén sobre ley de la JNJ: "Bartra ha impuesto el 90% de sus propuestas"

Pese a que el Congreso aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, existen puntos cuestionables en el texto. Por ello, el ex fiscal supremo Avelino Guillén señaló que Rosa Bartra de Fuerza Popular impuso la gran parte de sus propuestas en el documento de la comisión de Justicia en la reunión con el congresista Alberto Oliva y el presidente legislativo Daniel Salaverry.

En entrevista con Canal N, el exmagistrado consideró que los parlamentarios hicieron caso omiso a las opiniones que dio el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre el tema, pese a que Bartra en la comisión de Constitución realizó sesiones de consulta técnica.

“Lo que ha pasado acá es que los congresistas no han escuchado las opiniones del PJ ni de la Fiscalía”, indicó Avelino Guillén.

Sobre las acciones de la congresista fujimorista, indicó señaló que ella desechó las iniciativas que planteó la comisión de Justicia, presidido por Alberto Oliva. “Cuando han hablado de un proyecto consensuado, realmente no lo hubo. La señora Bartra ha impuesto el 90% de sus propuestas. El que yo me siente al costado de una persona, eso no quiere decir que estemos consensuando un documento”.

El dictamen de Constitución, aprobado el lunes 28 y que supuestamente recibió opiniones consultivas durante semanas, había sido rechazado en el Pleno del Congreso. Al debate del que se hizo en Justicia, Oliva y Bartra se reunieron el jueves 31 para tener un texto ‘consensuado’. Sin embargo, para el exfiscal Avelino Guillén, se trataría de una estrategia de Fuerza Popular a futuro.

“Siempre los políticos han tenido como objetivo fundamental controlar el sistema de justicia”, indicó, asegurando que hay interés por los juicios que estarán en el Poder Judicial, relacionados al caso Lava Jato.