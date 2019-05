Jorge Meléndez: "Reelección de Daniel Salaverry es una opción".

Desde que Daniel Salaverry asumió la presidencia del Congreso, hechos como los desencuentros con Fuerza Popular y disposiciones a favor de todas las bancadas, han hecho que se convierta en el principal candidato para también estar a cargo de la próxima Mesa Directiva. Jorge Meléndez, congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), lo ve como una opción.

"[La reelección de Salaverry] sería una opción, pero yo creo que podemos optar por un nuevo rostro que podría salir de esta propuesta multipartidaria que hubo en la última elección", dijo Jorge Meléndez a Ideeleradio.

En ese sentido, consideró que "de una de esas bancadas podría salir un nuevo cuadro que siga encaminando lo que está dejando Salaverry". Asimismo, destacó que se está dejando "un Congreso mucho más dialogante con el Ejecutivo, un congreso que está desvinculado del tema partidario".

En otro momento, fijándose en las virtudes de Daniel Salaverry para conducir la Mesa Directiva, Jorge Meléndez señaló que el presidente del Congreso es una persona que ha sabido diferenciar la gestión parlamentaria con a política partidaria. Situación que fastidió a Fuerza Popular.

"Esa censura que ha presentado le ha hecho perder como cuatro o cinco parlamentarios a Fuerza Popular. Ahora es un ‘no agrupado’, está dentro de los tres no agrupados que quedan, porque el resto ya tiene bancada. Entonces, Salaverry ha mantenido una posición independiente y me parece bien, porque él representa no a 55 si no a 130 parlamentarios", sostuvo.

Daniel Salaverry permanecerá en la Mesa Directiva hasta julio de 2019. El congresista por La Libertad no está impedido de presentarse nuevamente a las elecciones del Congreso tentando la reelección, incluso podría ser candidato con una nueva plancha, la cual podría ser multipartidaria.