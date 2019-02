Periodista que acosa a Marisa Glave asegura que sus actos son “bromas”

La congresista Marisa Glave denunció que es víctima de acoso por parte del periodista César Rojas Vidarte. Por tal motivo, pidió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry que se impida su ingreso al Parlamento. Sin embargo, el comunicador asegura que sus actos no califican como acoso sexual.

"Simplemente son comentarios de bromas. Pones un hecho, una foto, una imagen y pones un comentario de broma. Todo eso es broma, ¿tú en tu Facebook no pones bromas? [...] ¿Qué ves ahí, tú ves algo lascivo, algo malo, algo irrespetuoso, te parece?", dijo César Rojas Vidarte como defensa a Cuarto Poder.

El periodista acusado de acosar a Marisa Glave asegura que estas publicaciones son reiterativos en sus redes sociales con otros personajes y que "no lo hace con mala intención". "Si tú te fijas en mi Facebook yo tengo igual de Cristiano Ronaldo y Alan García […] Un montón de veces tú pones en Facebook va a correr sangre, me las pagarás, nos agarraremos a botellazos. Son bromas, son sentidos figurados", manifestó.

César Rojas Vidarte aseveró que ya no sigue con estos actos porque recién ha entendido que no le gusta a la congresista de Nuevo Perú. "Cuando ella [Marisa Glave] expresa que no quiere, ya no se hace. Porque si ella dijera que no quiere, que se le exponga, que se le trate así, aunque sea en broma, que a ella no le guste, se deja de hacer simplemente. Y se ha dejado de hacer", dijo.

Por estos actos, el Primer Juzgado de Familia dictaminó medidas de protección para Glave. El juez ordenó al periodista César Rojas Vidarte abstenerse de los actos de acoso sexual y psicológico y estar alejando a 200 metros del domicilio y centro de labores de la congresista.