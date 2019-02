Ordenar las finanzas

Susana Coronado, coordinadora académica PUCP.

Muchas veces los emprendedores olvidamos que gracias a las finanzas podemos proyectar hacia dónde se dirige nuestro negocio y qué decisiones tomar en base a su rentabilidad. Para tener una buena gestión financiera hay que seguir ciertos pasos. Entre ellos evitar mezclar las finanzas empresariales y las personales; contar con historial crediticio (libre de deudas), organizar nuestra información financiera y ser conscientes de los plazos de vencimiento de facturas y boletas (mantener la información siempre visible y actualizada) y ayudarse con la tecnología automatizando los procesos financieros. Lo mejor es contratar a un especialista. Un contador te puede ayudar a ahorrar dinero a largo plazo al evitar futuros errores financieros. Eso no significa que no tienes que interesarte por la contabilidad. Al contrario, debes darte el tiempo para revisar los números y comprender el rumbo actual de tu empresa.



¿Cómo incentivarla?

Paulo Alday, CEO Midas Capital Club. Prof. CIDE PUCP.

Hace 15 años me dedico a la banca e inversiones en México y nunca vi un negocio que pierda dinero en el lienzo de las ideas. Hacer proyecciones financieras nos enseña si realmente un negocio es rentable. Los números nos aterrizan en la realidad. Muchos deciden no hacer su negocio porque se dan cuenta de que no era tan rentable como pensaban. El 90% de emprendedores fracasa el primer año y en la mayoría de casos por mal manejo financiero. Para esto es la cultura financiera, para replantear lo que sea necesario de manera autónoma. Además de formarse en finanzas es importante que un emprendedor busque asesoramiento adecuado. Nadie “se hizo solo”, todos los grandes emprendedores tuvieron en algún momento la asesoría de un profesional que sirvió de guía. La formación de un emprendedor es permanente y en temas financieros es vital saber siempre más.