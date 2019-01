Montenegro sobre inasistencias de Chlimper: “Debe ser retirado”

Luego que se revelara la gran cantidad de inasistencias de José Chlimper a las sesiones del directorio del Banco de Reserva Central del Perú (BCR) entre el 2017 y 2018, la congresista Gloria Montenegro lamentó la actitud del ex secretario general de Fuerza Popular y aseguró que él debe ser retirado del cargo.

En conversación con La República, la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP) sostuvo que las faltas de Chlimper Ackerman desprestigian al Congreso, puesto en el cargo específicamente con el apoyo de FP.

“Me parece una falta muy grave, de compromiso institucional para lo cual fue elegido, y lo mal que nos hace quedar desde el Parlamento, sobretodo a quienes lo propusieron que es Fuerza Popular”, expresó Gloria Montenegro.

Añadió que “por supuesto que no (debería seguir en el cargo). Si no muestra ningún interés por ello, si no tiene el perfil adecuado, creo que él (José Chlimper) debe ser retirado” del cargo del BCR.

Asimismo, Gloria Montenegro explicó que la separación del personaje fujimorista depende del Congreso, por lo que se deberá revisar en la comisión correspondiente para su separación. “La constitución deliminta que en faltas de esta naturaleza, el Parlamento puede pasar a retirar a un director del BCR”, señaló, “habría que evaluar al resto también”.

Según el dominical Punto Final, José Chlimper, elegido en el puesto en octubre del 2016, se ausentó en 26 sesiones de directorio de la institución de las 58 que hubo en el 2017, así como en 20 de las 57 que se realizaron en el 2017.