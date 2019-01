César Acuña niega plagio de tesis y revela que tuvo un "equipo de redacción" [VIDEO]

El excandidato presidencial y líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, reiteró, la noche del último domingo, que no plagió su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, razón por la que denunció a quien lo acusó en 2016.

Asimismo, Acuña reveló que él no redactó el cuestionado trabajo de investigación, sino que contrató a "un equipo de redacción", conformado por personas cercanas a él en Madrid, para que se encarguen de dicha labor, ya que, según declaró a Panorama, "una tesis no es que pase fácil".

"No es fácil sacar un doctorado en la Complutense. Allá son muy exigentes. En la última etapa de redacción, tiene que haber una persona encargada, pero todos los temas los desarrolla el alumno [...] Tuve un equipo de redacción [...] Claro, pues, para que pase una tesis no es que pase fácil", sostuvo el también ex gobernador regional de La Libertad sobre su trabajo de investigación, que fue aprobada después que lo sustentara ante un jurado calificador.

En 2016, el investigador español Miguel Gallardo denunció a César Acuña tras conocer que la Universidad Complutense de Madrid señalara que la tesis presentaba algunas irregularidades.

Sin embargo, tal cual informó el líder de Alianza para el Progreso, la justicia española demostró la originalidad de la investigación.

"La tesis es original, la originalidad la ha demostrado la comisión jurídica de allá (España), que son expertos en evaluaciones de temas universitarios. La Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid con un dictamen, contundentemente le dijo al rector que no se había cometido un plagio, que la tesis era original y por lo tanto, mantengo el grado de doctor, que me costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio para conseguirlo", declaró.