Urresti sobre PL que exime a policías:"Como está planteado es peligroso"

Daniel Urresti explicó que el retorno del expresidente Alberto Fujimori a un centro penitenciario es responsabilidad de Fuerza Popular, pues no apoyaron el proyecto de ley que promovía el arresto domiciliario para personas mayores de 75 años.

PUEDES VER Congreso impulsa polémica ley que libraría de culpas a policías

“Fujimori no está yendo a prisión por las cosas buenas que hizo porque eso nadie lo niega (…) Él se está yendo a la cárcel por delitos que cometió y en estos momentos hay gente que se siente ofendida porque no está en prisión”, manifestó.

Sobre las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, que se mostró a favor de la mencionada ley, el invitado propuso que se efectúen algunos cambios al proyecto, pues considera que existen personas que se podrían aprovechar de esto.

“No estoy de acuerdo que se ponga una edad límite, si no que se vea la salud de la persona a la edad que sea. Hay enfermos terminales que tienen los días contados y mueren en prisión, ellos deberían salir, pero hay otras personas que tienen setenta años, los cuales están vitales y tienen que cumplir su sentencia porque si no la justicia no tendría sentido”, afirmó.

Para el excandidato a la alcaldía de Lima, el regreso de Alberto Fujimori a un penal es ‘inminente’, sin embargo, sostuvo que la situación del exmandatario es grave, pues es difícil perder la libertad.

Por otro lado, el entrevistado aseguró que la postergación del debate de la ley orgánica en la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Rosa Bartra, apunta a proteger ‘a muchos más corruptos’ ante las próximas declaraciones de Odebrecht.

“Están dilatando esto para mantener a los mismos jueces y fiscales donde tienen a sus hermanitos, sus amiguitos y sus infiltrados de tal manera de verse beneficiados”, comentó.

El exministro del Interior se pronunció sobre la ley que exculparía a los policías que hagan uso de sus armas de fuego en situaciones de peligro.“Como está planteado es peligroso”, sustentó.

Además, aclaró que el ministro del Interior, Carlos Morán, está haciendo un gran trabajo al defender a los efectivos policiales.

"Es el primer ministro que veo que está defendiendo a su policía y también está siendo muy drástico con los corruptos",alegó.

Asimismo, aseguró que el problema está en la misma ley, la cual utiliza eufemismos que dan paso a diversas interpretaciones.

“Si tu lees la parte de ‘eximir el proceso legal’ significa que el policía puede disparar a cualquiera y no puede entrar a juicio o investigación”, dijo el invitado.

Daniel Urresti aseveró que se debe llegar a un acuerdo para que se establezca protocolos claros y se eviten casos como el del PNP Elvis Miranda.

“Estoy en contra de todas estas leyes que utilizan eufemismos y que nos dejan una libre interpretación y por ello no se puede establecer protocolos”, declaró.

El exfuncionario recordó que existen 88 efectivos policiales investigados por abatir a delincuentes durante operativos. Asimismo, rememoró que 21 policías murieron en manos de delincuentes, por lo cual considera es sumamente importante discutir esta ley.